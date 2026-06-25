L'OM se réjouit de l'arrivée d'un international canadien

L'OM se réjouit de l'arrivée d'un international canadien

OM25 juin , 15:00
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Patron de la défense du Canada à la Coupe du monde, Derek Cornelius est de retour à l’OM après un prêt au Glasgow Rangers la saison dernière. Dans un contexte économique difficile, son retour est vu d’un bon oeil.
Après une première saison correcte sous les ordres de Roberto De Zerbi en 2024-2025, Derek Cornelius a été prêté au Glasgow Rangers l’an passé. Longuement absent sur blessure, l’international canadien a manqué beaucoup de matchs et n’a pas été conservé par les Glasgow Rangers, qui disposaient d’une option d’achat pour le recruter définitivement. Derek Cornelius va donc revenir à l’OM après la Coupe du monde qu’il dispute actuellement avec le Canada.
Et tandis qu’à Marseille, les retours de prêt sont souvent perçus négativement, ce n’est pas le cas cette fois en ce qui concerne Derek Cornelius. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de supporters olympiens estiment au contraire qu’au vu des difficultés économiques du club marseillais, ce retour va faire du bien. Même s’il a des limites, notamment au niveau de la vitesse, Cornelius est un joueur fiable et qui dispose de vraies qualités physiques comme il le démontre depuis le début du Mondial.

L'OM valide le retour de prêt de Cornelius 

« Derek Cornelius fait vraiment une bonne CDM ! J’aimerais bien le revoir à l’OM », « C’est pas le meilleur mais il a rarement déçu… il aurait fait une meilleure saison que certains l’année dernière », « Il aura fait un meilleur passage que Pavard et ses 500k », « Largement meilleur que Balerdi » ou encore « Vous le sous-estimez trop à Marseille, c'est dommage. Ce n'est pas un crack, mais il va mouiller le maillot, mettre parfois son nez à la fenêtre, mais bon, comme ce n'est pas un nom ronflant... Vous le prenez pour un moins que rien… » peut-on lire sur X.
D. Cornelius

D. Cornelius

CanadaCanada Âge 28 Défenseur

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derek Cornelius est en train de gagner une vraie cote de sympathie à Marseille grâce à son Mondial réussi avec le Canada. Reste à voir si Grégory Lorenzi et Bruno Genesio seront eux aussi d’avis à le conserver dans l’effectif alors que des joueurs plus bankables comme Balerdi, Aguerd ou Medina sont susceptibles de partir en cas de belle offre au mercato.
Articles Recommandés
Mondial 2026 Nul Arrange Face A Lautriche Il Previent Lalgerie
Mondial 2026

Mondial 2026 : Nul arrangé face à l’Autriche, il prévient l’Algérie

Brice Daumin, directeur général de DAZN
TV

TV : L1 et Serie A, DAZN revient en force pour 19,99 euros

Paris Sportifs La Cote De France Norvege Multipliee Par 10
Paris Sportifs

Paris Sportifs : La cote de France-Norvège multipliée par 10 !

Cdm 2026 Le Programme Des 16es De Finale Deja Une Affiche Connue
Mondial 2026

CdM 2026 : Le programme des 16es de finale, déjà une affiche connue

Fil Info

25 juin , 16:30
Mondial 2026 : Nul arrangé face à l’Autriche, il prévient l’Algérie
25 juin , 16:00
TV : L1 et Serie A, DAZN revient en force pour 19,99 euros
25 juin , 15:45
Paris Sportifs : La cote de France-Norvège multipliée par 10 !
25 juin , 15:30
CdM 2026 : Le programme des 16es de finale, déjà une affiche connue
25 juin , 14:30
PSG : Le Real Madrid chamboule l'avenir de Kang-in Lee
25 juin , 14:00
FCGB : Son plan échoue, Gérard Lopez est au bord du gouffre
25 juin , 13:40
Enfin à la hauteur du PSG, De Zerbi se venge
25 juin , 13:20
Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?
25 juin , 13:00
Le PSG aide l’OL dans le dossier Openda

Derniers commentaires

Accord Real Madrid-Bayern Munich pour Michael Olise

Quand Canal + était propriétaire du PSG de 1991 jusqu'à 2006 et retransmettait tous le championnat français, les Coupes d'Europe et la Coupe du Monde, personne ne trouvait rien à redire. Une chaîne française qui est propriétaire d'un club français et qui diffuse le championnat français et tout le reste, c'est normal et il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Mais quand le Qatar (un pays Arabe) devient propriétaire du PSG et que sa chaîne BeIN Sports (une chaîne Arabe) diffuse le championnat français et la CdM, là ce n'est pas normal et tous les haters crient au conflits d'intérêts en oubliant les centaines de millions d'euros injectés chaque année par BeIN pour le foot français et les droits TV. On sent les relents de racisme et de xénophobie dans tes commentaires et ceux de beaucoup d'autres comme toi.

Habib Beye maintenu à l'OM à cause de la DNCG ?

dedelafite, regarde a qui tu reponds avant de t'enflammer betement...C'est sergio 34 et non 33, ce sergio là se fout de la gueule du vrai sergio 33.... Donc c'est a prendre au 8eme degré en fait

L'OM fait fort, un énorme crack débarque

Faute de moyens 😂 honte de rien. on parle juste du 2e budget de l1 qui se fait redresser par la DNCG

L'OM fait fort, un énorme crack débarque

Vous n'en faites pas de plus value. Longoria a laissé le club dans un état pitoyable avec sa stratégie bidon. Tu veux pas l'entendre mais c'est factuel. Le trading n'est pas une stratégie pour l'om. Tous les mecs qui se font dégager de l'OM retrouvent des couleurs et une valeur correcte. Aujourd'hui la DNCG ne considère pas si l'OM va faire des plus values sur les recrues de l'été. Leur rôle est d'encadrer la gestion financière du club. Cette honte quand même de se faire mettre en tutelle par la DNCG quand t'as le 2e budget français. Il faut cumuler des choix foireux pendant un paquet d'années pour en arriver là

L'OM fait fort, un énorme crack débarque

Faut que ce club arrête fanfaronner à chaque signature. Profil bas, humilité, laissez le mec arriver et prendre ses marques. Pourquoi parler d'une très grosse signature, vermeren était aussi une perle, angel Gomes la bonne affaire flairee par don Pablo etc... Si le mec se place dans la rotation et se montre opportuniste sur ses rentrées ce sera déjà pas mal

Lom Fait Fort Un Enorme Crack Debarque

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading