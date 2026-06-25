L'OM se réjouit de l'arrivée d'un international canadien

Patron de la défense du Canada à la Coupe du monde, Derek Cornelius est de retour à l’OM après un prêt au Glasgow Rangers la saison dernière. Dans un contexte économique difficile, son retour est vu d’un bon oeil.

Après une première saison correcte sous les ordres de Roberto De Zerbi en 2024-2025, Derek Cornelius a été prêté au Glasgow Rangers l’an passé. Longuement absent sur blessure, l’international canadien a manqué beaucoup de matchs et n’a pas été conservé par les Glasgow Rangers, qui disposaient d’une option d’achat pour le recruter définitivement. Derek Cornelius va donc revenir à l’OM après la Coupe du monde qu’il dispute actuellement avec le Canada.

Et tandis qu’à Marseille, les retours de prêt sont souvent perçus négativement, ce n’est pas le cas cette fois en ce qui concerne Derek Cornelius. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de supporters olympiens estiment au contraire qu’au vu des difficultés économiques du club marseillais, ce retour va faire du bien. Même s’il a des limites, notamment au niveau de la vitesse, Cornelius est un joueur fiable et qui dispose de vraies qualités physiques comme il le démontre depuis le début du Mondial.

L'OM valide le retour de prêt de Cornelius

« Derek Cornelius fait vraiment une bonne CDM ! J’aimerais bien le revoir à l’OM », « C’est pas le meilleur mais il a rarement déçu… il aurait fait une meilleure saison que certains l’année dernière », « Il aura fait un meilleur passage que Pavard et ses 500k », « Largement meilleur que Balerdi » ou encore « Vous le sous-estimez trop à Marseille, c'est dommage. Ce n'est pas un crack, mais il va mouiller le maillot, mettre parfois son nez à la fenêtre, mais bon, comme ce n'est pas un nom ronflant... Vous le prenez pour un moins que rien… » peut-on lire sur X.

D. Cornelius Canada • Âge 28 • Défenseur Super Cup 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0