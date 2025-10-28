ICONSPORT_268698_0284

L'OM s'offre un joker de luxe en attaque

OM28 oct. , 12:20
parCorentin Facy
2
L’OM a perdu Amine Gouiri, blessé à l’épaule et absent pendant trois semaines. Le club phocéen va heureusement récupérer un précieux joker en attaque.
Victime d’un gros choc à l’épaule avec la sélection algérienne lors du rassemblement international du mois d’octobre, Amine Gouiri s’est fait opéré. Un coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui a perdu son attaquant pour trois mois. Roberto De Zerbi dispose heureusement de solutions de repli au sein de son effectif : Robinio Vaz et bien sûr Pierre-Emerick Aubameyang. Mais l’ancien Rennais apportait un profil différent avec un avant-centre capable de peser sur les défenses, de garder le ballon dos au but et de combiner avec plus d’aisance.

L'OM récupère Hamed Junior Traoré

Sa blessure est un gros coup dur mais selon La Provence, Roberto De Zerbi va bientôt récupérer un joueur offensif qui pourrait permettre de compenser numériquement l’absence d’Amine Gouiri. Absent depuis plusieurs semaines, la recrue estivale Hamed Junior Traoré voit le bout du tunnel. L’ancien joueur de l’AJ Auxerre espérait revenir entre le déplacement au Sporting et le match à Lens, mais sa cuisse ne lui permettait pas de prendre un tel risque. Son retour à l’entraînement collectif est prévu cette semaine et si une présence dans le groupe face à Angers mercredi n’est pas certaine, il pourrait enfin revoir les terrains de Ligue 1 samedi prochain à Auxerre, son ancien club.

Lire aussi

OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassineOM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine
L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titreL’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre
Un retour précieux pour le staff de l’OM au vu du talent de l’ancien joueur de Bournemouth et de son importante polyvalence. « L’ancien Auxerrois aura un rôle essentiel dans la rotation, mais aussi la concurrence au cas où par exemple l’égoïste Igor Paixao récidive. Il est capable de doubler ou d’animer les quatre postes offensifs : ailier, meneur et avant-centre » souligne le quotidien provençal, emballé par l’idée de retrouver Hamed Junior Traoré dans les semaines à venir. Reste maintenant à voir si l’international ivoirien, qui avait livré un bon match contre l’Olympique Lyonnais avant de se blesser, fera totalement oublier Amine Gouiri. Il permettra en tout cas à Roberto De Zerbi d’avoir une cartouche offensive de plus à sa disposition.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_273378_0001
PSG

Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite

ICONSPORT_270944_0017
OM

OM-Angers : Deux titulaires sont forfaits

ICONSPORT_274910_0501
OM

Benatia entraîneur de l’OM, De Zerbi hallucine

ICONSPORT_275056_0231
Mercato

Real : 80 millions pour Camavinga, Man United signe le chèque

Fil Info

14:00
Le Parc vendu au PSG, une annonce est faite
13:52
OM-Angers : Deux titulaires sont forfaits
13:40
Benatia entraîneur de l’OM, De Zerbi hallucine
13:20
Real : 80 millions pour Camavinga, Man United signe le chèque
13:00
TV : Pierre Ménès sauveur du Canal Football Club ?
12:40
OL : Elye Wahi à Lyon, c'est dans l'air
12:00
Le PSG est bouillant, finale à trois pour un crack de Ligue 1
11:30
Nantes menace les vieux

Derniers commentaires

Nantes menace les vieux

Et en plus, les jeunes, tant qu’ils n’ont pas le melon comme Abline, ils sont bien plus motivés …🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Elye Wahi à Lyon, c'est dans l'air

👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

TV : Le Canal Football Club en danger de mort

Et visiblement tu n’es pas le seul …🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

3 mois c'est retour a la competition

Sidney Govou a une peur colossale pour l’OL

le culos des sardines marseille plus de penalty et plus de rouge pour les adversaires! tu suis tellement lyon que tu en oublies de suivre ton club! pathetique

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading