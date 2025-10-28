L'OM s'offre un joker de luxe en attaque

L’OM a perdu Amine Gouiri, blessé à l’épaule et absent pendant trois semaines. Le club phocéen va heureusement récupérer un précieux joker en attaque.

Victime d’un gros choc à l’épaule avec la sélection algérienne lors du rassemblement international du mois d’octobre, Amine Gouiri s’est fait opéré . Un coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui a perdu son attaquant pour trois mois. Roberto De Zerbi dispose heureusement de solutions de repli au sein de son effectif : Robinio Vaz et bien sûr Pierre-Emerick Aubameyang. Mais l’ancien Rennais apportait un profil différent avec un avant-centre capable de peser sur les défenses, de garder le ballon dos au but et de combiner avec plus d’aisance.

L'OM récupère Hamed Junior Traoré

Sa blessure est un gros coup dur mais selon La Provence, Roberto De Zerbi va bientôt récupérer un joueur offensif qui pourrait permettre de compenser numériquement l’absence d’Amine Gouiri. Absent depuis plusieurs semaines, la recrue estivale Hamed Junior Traoré voit le bout du tunnel. L’ancien joueur de l’AJ Auxerre espérait revenir entre le déplacement au Sporting et le match à Lens, mais sa cuisse ne lui permettait pas de prendre un tel risque. Son retour à l’entraînement collectif est prévu cette semaine et si une présence dans le groupe face à Angers mercredi n’est pas certaine, il pourrait enfin revoir les terrains de Ligue 1 samedi prochain à Auxerre, son ancien club.

Un retour précieux pour le staff de l’OM au vu du talent de l’ancien joueur de Bournemouth et de son importante polyvalence. « L’ancien Auxerrois aura un rôle essentiel dans la rotation, mais aussi la concurrence au cas où par exemple l’égoïste Igor Paixao récidive. Il est capable de doubler ou d’animer les quatre postes offensifs : ailier, meneur et avant-centre » souligne le quotidien provençal, emballé par l’idée de retrouver Hamed Junior Traoré dans les semaines à venir. Reste maintenant à voir si l’international ivoirien, qui avait livré un bon match contre l’Olympique Lyonnais avant de se blesser, fera totalement oublier Amine Gouiri. Il permettra en tout cas à Roberto De Zerbi d’avoir une cartouche offensive de plus à sa disposition.