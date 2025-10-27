L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Leader de la Ligue 1 avant cette 9e journée, l’OM a perdu sa place au profit du PSG ce week-end. Le suspense pour le titre est déjà mort selon Raymond Domenech, qui enterre l’équipe de Roberto De Zerbi.

Premier du championnat de France avant les matchs du week-end, l’Olympique de Marseille a perdu son trône en s’inclinant face au RC Lens pendant que le PSG n’a fait qu’une bouchée de Brest. Les hommes de Roberto De Zerbi restent bien placés avec seulement deux points de retard sur Paris, mais le suspense pour le titre en Ligue 1 est surtout artificiel selon Raymond Domenech. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a été invité à donner son avis sur les chances de l’OM dans la bataille pour la première place.

Et selon le consultant, les choses sont claires : Marseille n’a pas la moindre chance de remporter le titre au profit d’un PSG imbattable à ses yeux. Tout est déjà joué pour Raymond Domenech, qui croit toutefois que les coéquipiers de Mason Greenwood ont toutes les cartes en mains pour terminer deuxièmes comme la saison dernière au vu de leur bel effectif. « L’OM est solide, c’est bien, ça va tenir pour finir deuxième ou troisième de Ligue 1. Ambition de titre ? Mais non, arrêtez… Vous rêvez, vous pensez qu’une équipe va être championne à la place du PSG ? » s'est d'abord interrogé Raymond Domenech avant de poursuivre.

« Cherchez le deuxième, champion de France, c’est le PSG. Il n’y a aucun suspense pour le titre selon moi. Je n’ai pas de second degré, Paris sera champion et derrière, Marseille peut être l’équipe qui sera la plus proche comme la saison dernière. On espère que ça pourra se jouer le plus longtemps possible. L’OM a l’effectif, a des moyens et tient la route » estime le consultant, qui ne voit pas vraiment par quel miracle l’Olympique de Marseille pourrait contester la supériorité du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Un avis pas vraiment partagé sur le plateau de L’Equipe du Soir, où Yoann Riou et Giovanni Castaldi semblaient notamment plus nuancés sur la question et attendent de voir si l’OM parvient à suivre le rythme effréné du champion en titre pendant quelques mois.