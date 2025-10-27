ICONSPORT_261163_0014

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

OM27 oct. , 12:20
parCorentin Facy
22
Leader de la Ligue 1 avant cette 9e journée, l’OM a perdu sa place au profit du PSG ce week-end. Le suspense pour le titre est déjà mort selon Raymond Domenech, qui enterre l’équipe de Roberto De Zerbi.
Premier du championnat de France avant les matchs du week-end, l’Olympique de Marseille a perdu son trône en s’inclinant face au RC Lens pendant que le PSG n’a fait qu’une bouchée de Brest. Les hommes de Roberto De Zerbi restent bien placés avec seulement deux points de retard sur Paris, mais le suspense pour le titre en Ligue 1 est surtout artificiel selon Raymond Domenech. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a été invité à donner son avis sur les chances de l’OM dans la bataille pour la première place.
Et selon le consultant, les choses sont claires : Marseille n’a pas la moindre chance de remporter le titre au profit d’un PSG imbattable à ses yeux. Tout est déjà joué pour Raymond Domenech, qui croit toutefois que les coéquipiers de Mason Greenwood ont toutes les cartes en mains pour terminer deuxièmes comme la saison dernière au vu de leur bel effectif. « L’OM est solide, c’est bien, ça va tenir pour finir deuxième ou troisième de Ligue 1. Ambition de titre ? Mais non, arrêtez… Vous rêvez, vous pensez qu’une équipe va être championne à la place du PSG ? » s'est d'abord interrogé Raymond Domenech avant de poursuivre.

Lire aussi

L'OM se voyait trop beau, Nabil Djellit se lâcheL'OM se voyait trop beau, Nabil Djellit se lâche
OM : Dani Ceballos arrive à Marseille pour 8 millions d'eurosOM : Dani Ceballos arrive à Marseille pour 8 millions d'euros
« Cherchez le deuxième, champion de France, c’est le PSG. Il n’y a aucun suspense pour le titre selon moi. Je n’ai pas de second degré, Paris sera champion et derrière, Marseille peut être l’équipe qui sera la plus proche comme la saison dernière. On espère que ça pourra se jouer le plus longtemps possible. L’OM a l’effectif, a des moyens et tient la route » estime le consultant, qui ne voit pas vraiment par quel miracle l’Olympique de Marseille pourrait contester la supériorité du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Un avis pas vraiment partagé sur le plateau de L’Equipe du Soir, où Yoann Riou et Giovanni Castaldi semblaient notamment plus nuancés sur la question et attendent de voir si l’OM parvient à suivre le rythme effréné du champion en titre pendant quelques mois.
22
Articles Recommandés
ICONSPORT_275194_0045
Liga

Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte

ICONSPORT_274378_0112
ASSE

ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon

ICONSPORT_275095_0153
OL

OL : Pierre Ménès démolit un joueur lyonnais

ICONSPORT_275145_0146
Serie A

La Juventus vire Igor Tudor !

Fil Info

13:40
Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte
13:20
ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon
13:00
OL : Pierre Ménès démolit un joueur lyonnais
12:36
La Juventus vire Igor Tudor !
12:00
PSG : Luis Enrique rapporte 75ME à Paris
11:30
OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage
11:00
Habib Beye entraineur de l'OM, un ancien l'annonce
10:40
PSG : Marquinhos fait un choix fracassant pour son avenir

Derniers commentaires

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je ne connais pas.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

De 1904 a 2011, ils ne jouaient pas ? RIRES

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je dis ce que j'ai vu. Rien de plus, rien de moins.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Pas sur ce site car vous êtes prudents par crainte des remontrances futures, mais en vidéo devant le stade après le 6-2 contre le HAC.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

ben en jouant au foot pardi ! tu sais le sport que tu connais pas mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading