L'OM annonce du neuf pour Gouiri

Amine Gouiri a été touché la semaine dernière lors des matchs internationaux avec l’Algérie. Avec l’accord de l'OM , il a décidé de se faire opérer. Cela débouche sur une longue absence, puisque l’attaquant formé à l’OL ne pourra reprendre qu’en janvier.

Son forfait pour la CAN est acté. L’OM espère le récupérer au début de l’année 2026. Son opération a eu lieu ce mardi, et le club provençal a assuré qu’elle s’était bien passée. « L’ensemble du club souhaite à Amine un prompt rétablissement et l’accompagnera tout au long de sa convalescence », a expliqué l’OM.

Amine Gouiri a inscrit un but en six matchs de Ligue 1 cette saison. Après un démarrage difficile, le Fennec montait clairement en puissance. Il faudra désormais attendre plus de deux mois pour le revoir sur les terrains.