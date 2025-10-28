OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine

L'OM a perdu sa place de leader de Ligue 1 suite à sa défaite à Lens. Roberto De Zerbi commence à inquiéter certains observateurs, comme Christophe Dugarry.

L' OM a déçu contre le RC Lens samedi soir en Ligue 1. Si les Phocéens n'ont pas forcément fait un mauvais match, ils ont fait preuve d'une inquiétante fébrilité défensive. La défaite dans le nord de la France, après celle en Ligue des champions contre le Sporting, soulève pas mal de questions chez les fans et observateurs du club. Ce n'est pas Christophe Dugarry qui dira le contraire, lui qui n'apprécie pas vraiment le discours et les choix récents de Roberto De Zerbi.

Dugarry a du mal avec De Zerbi

RMC, le consultant a en effet déclaré concernant l'entraineur italien de l'« L'OM deuxième de Ligue 1 ? Je ne suis pas inquiet. Mais ça dépend pour quoi ? L'OM directement qualifié pour la deuxième phase de la Ligue des champions ? Je le suis un peu plus. (...) De Zerbi ne me convainc pas, il ne se passe pas grand-chose. Il n'est pas inspiré dans ses changements, il panique. C'est largement insuffisant. Il commence déjà à parler de fatigue. Je suis assez inquiet. 5 défaites en 12 matchs, c'est beaucoup. (...) Je suis inquiet par De Zerbi ». Sur l'antenne d', le consultant a en effet déclaré concernant l'entraineur italien de l' Olympique de Marseille

L'OM recevra Angers mercredi soir au Stade Vélodrome pour tenter de démarrer une nouvelle série positive. La concurrence est assez énorme cette saison en Ligue 1 et les Phocéens seraient bien inspirés de ne pas perdre trop de points à domicile. Pour la réception du SCO, De Zerbi pourrait être amené à faire quelques choix forts. L'Italien sera une nouvelle fois scruté de près par ses détracteurs, même si son bilan est plus qu'honorable pour le moment avec l'Olympique de Marseille.