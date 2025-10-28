ICONSPORT_272416_0203
Roberto De Zerbi

OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine

OM28 oct. , 10:30
parHadrien Rivayrand
1
L'OM a perdu sa place de leader de Ligue 1 suite à sa défaite à Lens. Roberto De Zerbi commence à inquiéter certains observateurs, comme Christophe Dugarry.
L'OM a déçu contre le RC Lens samedi soir en Ligue 1. Si les Phocéens n'ont pas forcément fait un mauvais match, ils ont fait preuve d'une inquiétante fébrilité défensive. La défaite dans le nord de la France, après celle en Ligue des champions contre le Sporting, soulève pas mal de questions chez les fans et observateurs du club. Ce n'est pas Christophe Dugarry qui dira le contraire, lui qui n'apprécie pas vraiment le discours et les choix récents de Roberto De Zerbi.

Dugarry a du mal avec De Zerbi 

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet déclaré concernant l'entraineur italien de l'Olympique de Marseille : « L'OM deuxième de Ligue 1 ? Je ne suis pas inquiet. Mais ça dépend pour quoi ? L'OM directement qualifié pour la deuxième phase de la Ligue des champions ? Je le suis un peu plus. (...) De Zerbi ne me convainc pas, il ne se passe pas grand-chose. Il n'est pas inspiré dans ses changements, il panique. C'est largement insuffisant. Il commence déjà à parler de fatigue. Je suis assez inquiet. 5 défaites en 12 matchs, c'est beaucoup. (...) Je suis inquiet par De Zerbi »

Lire aussi

Formé à l’OM, il prépare son retour à LensFormé à l’OM, il prépare son retour à Lens
L'OM recevra Angers mercredi soir au Stade Vélodrome pour tenter de démarrer une nouvelle série positive. La concurrence est assez énorme cette saison en Ligue 1 et les Phocéens seraient bien inspirés de ne pas perdre trop de points à domicile. Pour la réception du SCO, De Zerbi pourrait être amené à faire quelques choix forts. L'Italien sera une nouvelle fois scruté de près par ses détracteurs, même si son bilan est plus qu'honorable pour le moment avec l'Olympique de Marseille.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_271025_0564
PSG

PSG : Joao Neves et Fabian Ruiz de retour

ICONSPORT_251992_0367
OL

Sidney Govou a une peur colossale pour l’OL

ICONSPORT_274852_0167
PSG

Hakimi, le PSG paie cher cette grosse erreur

Fil Info

11:19
PSG : Joao Neves et Fabian Ruiz de retour
11:00
Sidney Govou a une peur colossale pour l’OL
10:00
Hakimi, le PSG paie cher cette grosse erreur
9:30
TV : Le Canal Football Club en danger de mort
9:00
ASSE : Horneland joue sa peau ce mardi et il le sait
8:40
OM : Greenwood reçoit une offre effarante
8:20
OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence
8:00
Transfert à 40 millions d'euros, le PSG lance l'assaut

Derniers commentaires

« Vous êtes des vieux cons » : Pavard fait dérailler RMC

C est quand même incroyable qu' ils ne connaissent toujours pas l histoire de leur club

L1 : Rennes mené 2-0 par Nice, le stade se vide

L'an passé en début de saison j'étais tres sceptique sur Beye . Je pense qu'il n'a pas les épaules pour le stade rennais

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

bah venant d'un rosbeef de 2ème division... Il se croyait beau comme le soleil alors qu'il était con comme la lune... Ce Liam mérite des baffes...

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

Quand on pense que l'entraineur de Strasbourg, Liam Rosenior, est allé dire à l'antenne, juste après le match, que son joueur ne méritait pas le carton rouge après son tacle assassin.

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

L'OL a les moyens de recruter un bon joueur avec la vista actuelle de sa cellule de recrutement. L'OL devrait se tourner vers un joueur polyvalent aussi vif que Malick Fofana.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading