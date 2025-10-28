OM : De Zerbi panique, Dugarry l'assassine

C est quand même incroyable qu' ils ne connaissent toujours pas l histoire de leur club
L'an passé en début de saison j'étais tres sceptique sur Beye . Je pense qu'il n'a pas les épaules pour le stade rennais
bah venant d'un rosbeef de 2ème division... Il se croyait beau comme le soleil alors qu'il était con comme la lune... Ce Liam mérite des baffes...
Quand on pense que l'entraineur de Strasbourg, Liam Rosenior, est allé dire à l'antenne, juste après le match, que son joueur ne méritait pas le carton rouge après son tacle assassin.
L'OL a les moyens de recruter un bon joueur avec la vista actuelle de sa cellule de recrutement. L'OL devrait se tourner vers un joueur polyvalent aussi vif que Malick Fofana.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
