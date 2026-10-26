OM : Abdelli s'excuse après ses propos incendiaires
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OM : Abdelli s'excuse après ses propos incendiaires

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parClaude Dautel
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Buteur dimanche contre Le Havre, Himad Abdelli est venu sur Ligue 1+ et a taclé très sévèrement les joueurs entrés en cours de match, tout comme l'a fait Bruno Genesio. Avec du recul, le joueur de l'Olympique de Marseille a tenu à rectifier le tir.
« Nous on se donne à fond pendant 70 ou 80 minutes, les rentrants doivent aussi se donner à fond. Là, cela n’a pas été le cas ». Dans la foulée de la victoire marseillais contre Le Havre (4-3), Himad Abdelli n'a pas fait dans la dentelle au micro du diffuseur de la Ligue 1. Une attaque frontale contre certains de ses coéquipiers, laquelle allait dans le même sens que celle de l'entraîneur de l'OM. Cependant, sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur d'Angers n'a pas échappé à certaines critiques. Certains supporters lui rappellant sans ménagement que lui aussi avait été en dessous de tout pendant une longue période et qu'il n'était pas très classe de s'en prendre ainsi à des jeunes joueurs en direct à la télévision.
Alors, via les réseaux sociaux, l'international algérien de l'Olympique de Marseille a tenu à mettre un bémol à ses propos. « Alors oui peut être c’est mal dit, mais je sais à quel point c’est important car moi la dernière saison je rentrais et j’étais mauvais (donc je l’ai vécu ce moment ). Je suis personne pour dire quoi que ce soit sur un joueur ! », a fait savoir Himad Abdelli afin de faire un peu retomber la pression. Un choix judicieux, d'autant que l'Olympique de Marseille vient d'enchaîner trois victoires consécutives en Ligue 1, avant de recevoir Toulouse dans une semaine au Vélodrome.
Sur X (anciennement Twitter), la déclaration d'Abdelli est plutôt bien reçue par les supporters de l'OM. « T'as raison Himad certes mais on te demande d’être constant face au gros du championnat parce que c’est pas un match contre le dernier de ligue 1 qui va me faire changer d’avis sur ta carrière à l’OM j’attends de voir encore », prévient tout de même Baler, tandis que Marwan Belkacem est encore plus compréhensif : « Tout le monde a bien compris boss, t'inquiète pas c'était légitime et ça ne manque de respect à personne »
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