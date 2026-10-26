OM : Abdelli s'excuse après ses propos incendiaires

il n'aurait pas du faire le CM .
Mou va nous faire un cadeau ( à son compatriote ) de Endrick
C est Varseille BB!!. A tous les matchs la bas y a 1 problème et toujours pour l equipe qui recoit... t as le droit de faire du hand dans la surface et y aura jamais penalty surtout pas dans les arrêts de jeu pour égaliser. Et dire que c etait les premiers a se plaindre de la nomination de turpin ...
Bon le PSG va commencer sa saison dès ce soir Qui peut l'inquiter, Monaco bof non, et les autres n'en parlons pas aucun n'a le niveau PSG, la L1 est très faible le PSG doit s'ennuyer
tu nous avaait pas manqué...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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Alors oui peut être c’est mal dit mais je sais à quelle point c’est important car moi la dernière saison je rentrer et j’étais mauvais ( donc je l’es vécu ce moment ) Je suis personne pour dire quoi que se soit sur un joueur !
🚨🚨 HIMAD ABDELLI 🇩🇿 POINTE DU DOIGT LES ENTRANTS de l’OM après la victoire contre Le Havre (4-3), alors que Marseille menait 4-0 !!! 🤯👇 🗣️ « Nous, on se donne à fond pendant 70, 80. LES RENTRANTS DOIVENT AUSSI SE DONNER À FOND. 😤 Et je pense que là, ce soir, ÇA N’A PAS ÉTÉ