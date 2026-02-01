ICONSPORT_285236_0274

L’OM s’écroule à Paris, De Zerbi en grand danger

OM01 févr. , 11:00
parCorentin Facy
Fragilisé après l’élimination de l’OM en Ligue des Champions cette semaine, Roberto De Zerbi est encore plus menacé après le match nul des Olympiens sur la pelouse du Paris FC samedi (2-2).
Roberto De Zerbi est dans la tourmente. Absent de l’entraînement de l’Olympique de Marseille à Clairefontaine au lendemain de la gifle reçue à Bruges en Ligue des Champions (3-0), l’entraîneur italien avait rencontré ses dirigeants pour faire le point sur son avenir. Contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, Roberto De Zerbi n’a jamais proposé sa démission. Cela tombe bien, Pablo Longoria et Medhi Benatia n’avaient pas l’intention de se séparer de l’ex-entraîneur de Brighton.

De Zerbi très fragilisé après le Paris FC

En revanche, le match nul face au Paris FC (2-2) après avoir mené 0-2 pose de nouvelles questions sur l’avenir du technicien italien de 45 ans. Une tendance confirmée par RMC, qui explique que l’écroulement de l’OM dans les 10 dernières minutes au stade Jean-Bouin n’est pas passé inaperçu au sein de l’état-major du club olympien. « Arrivé sur la Canebière à l'été 2024, le technicien italien voit son statut encore plus fragilisé qu'il ne l'était déjà après l'échec en Ligue des champions » écrit le média avant de conclure.
« Le président du club marseillais a été aperçu en pleine discussion avec Medhi Benatia dans les couloirs de Jean-Bouin à l'issue du coup de sifflet final. A propos de Roberto De Zerbi ? » peut-on s’interroger. RMC écrit par ailleurs que l’avenir de l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille est flou et que l’accueil réservé aux joueurs phocéens pour la réception de Rennes au Vélodrome mardi en 8e de finale de la Coupe de France risque d’être très hostile. « Il faut qu'on soit impliqué, qu'on ait l'envie, l'engagement, qu'on donne tout » a martelé Roberto De Zerbi après les deux points perdus à Paris samedi en fin d’après-midi.

La question est surtout de savoir si son discours passe encore chez les joueurs. Pendant près de 80 minutes samedi, cela faisait guère de doutes au vu de la maîtrise de son équipe, nettement dominatrice face au PFC. Mais l’écroulement aussi soudain qu’inattendu dans les dix dernières minutes soulève de nombreuses questions. Medhi Benatia et Pablo Longoria peuvent avoir de gros maux de tête et nul doute que la pression sera maximale mardi face à Rennes, la Coupe de France ayant été érigé en objectif de la fin de saison par le directeur du football de l’OM après la débâcle à Bruges en Ligue des Champions.
