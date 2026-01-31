ICONSPORT_285236_0167

« On vous aime », l’étonnant message d’un joueur de l’OM

OM31 janv. , 21:40
parGuillaume Conte
3
Timothy Weah a beau être un joueur récemment arrivé à l'Olympique de Marseille, l'homme de couloir a décidé de prendre la parole au coeur de la crise.
Encore une désillusion pour l’Olympique de Marseille, même s’il sera difficile de trouver un équivalent au scénario de mercredi soir en Ligue des Champions. Mais en menant 2-0 dans un match qui semblait bien maitrisé, les Marseillais pensaient bien avoir enclencher à nouveau la marche avant. C’était avant une fin de match où tout s’est écroulé avec l’égalisation du Paris FC et deux points de perdus dans la course au podium.

Weah comprend la colère des supporters

Les temps sont donc difficiles pour l’OM, qui peut néanmoins toujours compter sur le soutien de son public, venu très nombreux au Paris FC ce samedi soir. Les joueurs n’ont pas encore remis les pieds en Provence depuis le fiasco de Bruges, mais Timothy Weah sait bien que l’accueil risque d’être glacial. Le fils de Mister George a beau être un joueur formé au PSG, il a décidé de prendre la parole pour clamer son amour pour les fidèles supporters de l’OM et a assuré que tout était fait pour redresser la barre.
« Je pense qu'au début du match, on a bien joué. Mais franchement, c'est dur à avaler. Je sais que les supporters sont tous énervés et ils ont le droit. Nous, on est professionnels, on va continuer à jouer. Quel accueil mardi face à Rennes ? Je pense que le public va siffler. Match de la dernière chance ? Non, je ne trouve pas. Je trouve qu'on construit quelque chose de bien. Je pense que c'est un match important. On veut continuer. On veut gagner. Si tu veux jouer à Marseille, il faut être fort mentalement. Je sais que c'est dur d'être derrière nous. Mais on vous aime », a livré l’international américain, qui a tenu à faire savoir que tout le monde était derrière Roberto De Zerbi dans cette mauvaise série.
3
