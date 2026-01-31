« On vous aime », l’étonnant message d’un joueur de l’OM

Pas le même profil. Fonseca voulait un pivot, bon dos au but, grand et fort physiquement, à la Ajorque ou Giroud. Avec Yaremchuk ou Dallinga, ça coche les cases.
Pourtant greewood il a rien à se reprocher buteur et passeur et il a étais élu meilleur joueur du match, il a fait son boulot
Bien aidés par le VAR et beaucoup de réussite sur 2 buts. En face un Rennes dégueulasse en mode Pinder. Monaco reprend confiance et de la réussite c'est pas bon signe pour nous...
Ca fait longtemps qu'il aurait dû être débarqué
Bien fait pour leur gueule ils ont cherché la merde
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
⏱️ 90+6' | #PFCOM 2️⃣-2️⃣ Alors qu'ils menaient 2-0, nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 concèdent le match nul sur la pelouse du Paris FC. 🗓️ Prochain RDV, le mardi 3 février à 21h10 pour le 1/8e de finale de Coupe de France contre Rennes à l'Orange Vélodrome.