ICONSPORT_283588_0109

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

OM30 janv. , 18:40
parGuillaume Conte
7
Roberto De Zerbi a pris la parole à la veille du match face au Paris FC, assurant que son absence lors de la séance de jeudi n'avait rien à voir avec une volonté d'abandonner l'OM.
Avant le match face au Paris FC, Roberto De Zerbi a décidé de revenir sur l’actualité de son club en plein tourbillon depuis l’élimination en Ligue des Champions. Le jeudi a été très chaud dans les Yvelines, avec l’absence de l’entraineur italien a l’entrainement et les rumeurs sur son possible départ. Finalement, tout s’est calmé lors d’une réunion nocturne où tout le monde est descendu d'un cran et a accepté de tenir bon jusqu’à la fin de la saison. De Zerbi a d’ailleurs précisé qu’il n’avait pas manqué l’entraînement à cause de sa volonté de quitter le club, mais simplement qu’il était très fatigué après une nuit sans dormir dans la foulée de la défaite à Bruges.
« Je suis encore là. Pablo, Medhi et moi avons parlé hier soir pour trouver la meilleure solution possible. Pour comprendre. Je n’étais pas à l’entraînement hier, parce que j’avais peu dormi et je ne me sentais pas bien. Cette défaite et cette élimination, c’est en partie ma faute. Maintenant il faut repartir. Je suis encore là. Je le dis à vous, au club, on a fait un mauvais match, c'est tout. Je ne sais pas si je suis l'entraîneur idéal pour l'OM. Du point de vue des résultats, on a fait de bonnes choses. Mais il y a ce manque de régularité et de constance », a livré le coach de l’OM, conscient qu’il fallait désormais essayer de sauver la saison après cet énorme déception en Ligue des Champions.
Cela passe par un gros résultat face au Paris FC, un podium à aller chercher en Ligue 1 et un très beau parcours en Coupe de France pour redorer un blason de l’OM qui a connu une véritable humiliation cette semaine.
7
Articles Recommandés
ICONSPORT_283307_0172
OL

Le taulier du PSG vibre pour la nouvelle star de l'OL

ICONSPORT_268698_0307
OM

De Zerbi l’écarte, l’OM refuse de s’en séparer

ICONSPORT_283307_0077
OL

OL : Prêt prolongé, Endrick ne dit pas non

ICONSPORT_272604_0138
Equipe de France

La France n’arrive pas à convaincre Bouaddi

Fil Info

30 janv. , 21:00
Le taulier du PSG vibre pour la nouvelle star de l'OL
30 janv. , 20:40
De Zerbi l’écarte, l’OM refuse de s’en séparer
30 janv. , 20:20
OL : Prêt prolongé, Endrick ne dit pas non
30 janv. , 20:00
La France n’arrive pas à convaincre Bouaddi
30 janv. , 19:58
Lens - Le Havre : les compos (20h45 sur Ligue1+)
30 janv. , 19:40
PSG : « J’ai changé d’avis », le Barça lâche Dro Fernandez
30 janv. , 19:20
Il refuse deux offres pour signer à l’OL
30 janv. , 19:14
Officiel : Nice prête Moffi au FC Porto
30 janv. , 19:00
Rennes : Méïté s’en va, un prodige marocain en approche

Derniers commentaires

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

C'est toi qui comprend rien, si paris fini 3 ème exemple c'est un bon résultat ou mauvais résultat ??

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

T’es vraiment un clown… triste clown … 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

Pour un grand club comme Liverpool 6 ème c'est pas suffisant, un club comme Liverpool doit rivaliser pour le titre avec arsenal et city c'est loin d'être le cas, surtout après avoir dépensé 450 M au mercato

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

… Mais il y a ce manque de régularité et de constance … Aurait-il compris que ses compos aléatoires sont débiles ou bien parle t-il d’autre chose ? 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

6è à 2 pts du 4è… mauvais résultat ou mauvaise foi de ta part ? ou alors c’est que tu ne comprends rien au Futchboal … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading