OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

Roberto De Zerbi a pris la parole à la veille du match face au Paris FC, assurant que son absence lors de la séance de jeudi n'avait rien à voir avec une volonté d'abandonner l'OM.

Avant le match face au Paris FC, Roberto De Zerbi a décidé de revenir sur l’actualité de son club en plein tourbillon depuis l’élimination en Ligue des Champions. Le jeudi a été très chaud dans les Yvelines, avec l’absence de l’entraineur italien a l’entrainement et les rumeurs sur son possible départ. Finalement, tout s’est calmé lors d’une réunion nocturne où tout le monde est descendu d'un cran et a accepté de tenir bon jusqu’à la fin de la saison. De Zerbi a d’ailleurs précisé qu’il n’avait pas manqué l’entraînement à cause de sa volonté de quitter le club, mais simplement qu’il était très fatigué après une nuit sans dormir dans la foulée de la défaite à Bruges.

« Je suis encore là. Pablo, Medhi et moi avons parlé hier soir pour trouver la meilleure solution possible. Pour comprendre. Je n’étais pas à l’entraînement hier, parce que j’avais peu dormi et je ne me sentais pas bien. Cette défaite et cette élimination, c’est en partie ma faute. Maintenant il faut repartir. Je suis encore là. Je le dis à vous, au club, on a fait un mauvais match, c'est tout. Je ne sais pas si je suis l'entraîneur idéal pour l'OM. Du point de vue des résultats, on a fait de bonnes choses. Mais il y a ce manque de régularité et de constance », a livré le coach de l’OM, conscient qu’il fallait désormais essayer de sauver la saison après cet énorme déception en Ligue des Champions.