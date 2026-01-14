Souffian El Karouani

L'OM se frotte à l'Arabie Saoudite en plein mercato

14 janv.
Hadrien Rivayrand
3
L’OM n’en a pas terminé avec son mercato hivernal et cherche à recruter un nouveau défenseur. Un profil plaît particulièrement du côté d’Utrecht, aux Pays-Bas, avec un joueur que l'Ajax n'a pas les moyens de recruter.
L’Olympique de Marseille aurait aimé mieux commencer l’année 2026. Le club phocéen a en effet été battu par Nantes en Ligue 1 et a perdu le Trophée des champions face au PSG. Les hommes de Roberto De Zerbi vont devoir retrouver confiance et lancer une nouvelle série positive, essentielle pour les ambitions marseillaises en cette seconde partie de saison.
Pour aider le groupe à se montrer compétitif dans toutes les compétitions, la direction de l’OM travaille activement à renforcer l’effectif durant ce mercato. Si les dossiers offensifs font beaucoup parler, les pensionnaires du Stade Vélodrome souhaitent également s’attacher les services d’un nouveau latéral.

L'Ajax craque pour El Karouani, mais...

Selon L’Équipe, l’Olympique de Marseille est très intéressé par le recrutement de Souffian El Karouani (25 ans), en provenance d’Utrecht. Le Marocain pourrait être une vraie perle pour les Phocéens, alors que son contrat avec le club batave se termine l’été prochain. Il viendrait apporter de la concurrence à Emerson Palmieri, très utilisé depuis le début de la saison. Cette année avec Utrecht, El Karouani a inscrit 3 buts et délivré 15 passes décisives, un rendement qui n’a pas échappé aux dirigeants de l’OM.

Pour faire signer le Marocain né à Den Bosch, il va tout de même falloir allonger la monnaie, même si l'arrière gauche sera libre dans six mois. Le prix pourrait grimper et s'approcher de la barre des 10 ME. Un montant que l'Ajax ne compte pas mettre, fait savoir Voetbal Primeur, qui voit l'OM en concurrence avec Al-Hilal et Fenerbahçe pour faire signer le joueur d'Utrecht.
En plus de ce dossier séduisant, les Marseillais doivent gérer d’autres opérations. Côté départs, Robinho Vaz va très probablement rejoindre l’AS Rome, tandis qu'Angel Gomes ou encore Neal Maupay sont également annoncés sur le départ. Du côté des arrivées, celle d’Himad Abdelli semble bien engagée. L’OM aura donc du travail à la fois sur le terrain et en dehors. Les prochains choix effectués cet hiver seront déterminants pour la suite de la saison. Les troisièmes de Ligue 1 devront peser le pour et le contre afin de limiter les risques.
3
