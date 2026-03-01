Les adversaires de l'ASSE dégoûtés par le PSG de la Ligue 2

Ce samedi, l'AS Saint-Etienne a fait le travail en s’imposant largement sur la pelouse du Pau FC (3-0). Les Verts ont repris les commandes du championnat avant le match de Troyes ce lundi à Amiens. Un fait d’arme plutôt logique pour l'entraîneur palois.

L’AS Saint-Etienne retrouve un trône trop peu occupé cette saison. Les Verts se sont imposés ce samedi soir à Pau (3-0). Un succès dessiné après l’heure de jeu qui permet au club du Forez de mettre la pression sur l’ESTAC avant son match lundi soir. Philippe Montanier enchaîne donc un quatrième succès de rang en autant de matchs depuis son arrivée, une première pour un entraîneur stéphanois. Un retour au sommet pour l’ ASSE après l’échec d’Eirik Horneland. Pour la première fois depuis avril 2024, Saint-Etienne s’offre quatre victoires consécutives en championnat.

Thierry Debès sait que Saint-Etienne est au-dessus

Interrogé sur le niveau du match par beIN Sports, l'entraîneur du Pau FC, Thierry Debès est resté fier de son équipe. Mais celui qui a pris la suite de Nicolas Usaï a souligné la différence de statut entre les deux clubs. Le club du Béarn ne boxe pas dans la même catégorie. « J’avais dit aux joueurs avant, Saint-Étienne a déboursé 23 M€ au mercato, notre budget est de 7 M€. Les joueurs de grands talents sont chez eux. Il leur faut très peu de choses pour marquer, ils l’ont encore prouvé. Lorsqu’on voit le deuxième but, il est magnifique, » souligne Thierry Debès, totalement impuissant après cette défaite et pour qui le budget fait bien évidemment la différence.