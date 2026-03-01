L1 : Le PFC fait pleurer Nice

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

Je suis pas au SMIC merci de t'en soucier 🫶 Équipe competitive? Les marseillais sont les seuls à la voir comme ca Mais revenons a Mac Court et ce que tu as écrit mais tu es trop limité pr comprendre que je répondais à ce que tu as écrit, alors je vais faire un effort pr utiliser des mots plus simple... Pas LDC mais Mac Court veut LDC pr pas perdre bcp argent Lui perdre bcp argent depuis 10ans Si pas LDC, lui dire, vendez joueurs pr avoir argent, moi assez donner argent Et c'est la qu'on vend greenwood pr 30m, voir 25 selon sa fin de saison