Réunion en cours, le PSG prépare une offre folle

Auteur d’une saison solide avec le Betis, Abde Ezzalzouli est désormais suivi par de nombreux clubs européens. L’ailier international marocain est courtisé par le Paris Saint-Germain. Mais le club andalou ne compte pas le lâcher si facilement.

Alors que le derby de Séville débutera ce dimanche à 18h30, les regards seront portés vers l’ailier marocain, Abde Ezzalzouli. Le joueur du Real Betis voit sa cote grimper de jour en jour auprès des différents clubs du top 5 européen. Si l’Angleterre lorgne depuis quelques mois sur l’ailier de 24 ans, un autre mastodonte s’ajoute à la course ces derniers jours, le Paris Saint-Germain . Selon le média Africa Foot, le club de la capitale est séduit par le natif de Béni Mellal. Mais la concurrence reste forte et l’agent du joueur s’est exprimé sur cette rumeur.

Abde Ezzalzouli, dans le viseur du PSG

Interrogé sur le sujet, Javier Garrido, l’agent de Abde Ezzalzouli a tenu à démentir les rumeurs mais ne ferme pas la porte à un départ du Bétis cet été. « C'est complètement faux […] Il se concentre sur le Betis ; personne ne sait ce qui peut se passer cet été, » explique-t-il dans des propos rapportés par le média Fichajes. De son côté, le club andalou sait que son joueur est courtisé et fait monter les enchères. Les Verdiblancos demandent désormais entre 35 et 40 millions d’euros.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec son club, Abde Ezzalzouli a l’opportunité de passer un cap cet été. Concernant l’intérêt du PSG, le média Fichajes dévoile que le vainqueur de la Ligue des champions s’apprête à passer à l’offensive cet été. « Ces dernières semaines, il a même été question d'une réunion pour préparer une proposition estivale du PSG, une offre dite irrésistible. » écrit le média hispanique. Pour rappel, le Betis ne possède que 80% des droits économiques du joueur. Abde Ezzalzouli est arrivé à l’été 2023 en Andalousie en provenance du FC Barcelone contre 7,5 millions d’euros.