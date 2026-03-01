ICONSPORT_297636_0018

Réunion en cours, le PSG prépare une offre folle

PSG01 mars , 16:00
parNathan Hanini
Auteur d’une saison solide avec le Betis, Abde Ezzalzouli est désormais suivi par de nombreux clubs européens. L’ailier international marocain est courtisé par le Paris Saint-Germain. Mais le club andalou ne compte pas le lâcher si facilement.
Alors que le derby de Séville débutera ce dimanche à 18h30, les regards seront portés vers l’ailier marocain, Abde Ezzalzouli. Le joueur du Real Betis voit sa cote grimper de jour en jour auprès des différents clubs du top 5 européen. Si l’Angleterre lorgne depuis quelques mois sur l’ailier de 24 ans, un autre mastodonte s’ajoute à la course ces derniers jours, le Paris Saint-Germain. Selon le média Africa Foot, le club de la capitale est séduit par le natif de Béni Mellal. Mais la concurrence reste forte et l’agent du joueur s’est exprimé sur cette rumeur.

Abde Ezzalzouli, dans le viseur du PSG

Interrogé sur le sujet, Javier Garrido, l’agent de Abde Ezzalzouli a tenu à démentir les rumeurs mais ne ferme pas la porte à un départ du Bétis cet été. « C'est complètement faux […] Il se concentre sur le Betis ; personne ne sait ce qui peut se passer cet été, » explique-t-il dans des propos rapportés par le média Fichajes. De son côté, le club andalou sait que son joueur est courtisé et fait monter les enchères. Les Verdiblancos demandent désormais entre 35 et 40 millions d’euros.
Sous contrat jusqu’en 2029 avec son club, Abde Ezzalzouli a l’opportunité de passer un cap cet été. Concernant l’intérêt du PSG, le média Fichajes dévoile que le vainqueur de la Ligue des champions s’apprête à passer à l’offensive cet été. « Ces dernières semaines, il a même été question d'une réunion pour préparer une proposition estivale du PSG, une offre dite irrésistible. » écrit le média hispanique. Pour rappel, le Betis ne possède que 80% des droits économiques du joueur. Abde Ezzalzouli est arrivé à l’été 2023 en Andalousie en provenance du FC Barcelone contre 7,5 millions d’euros.

Derniers commentaires

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

Je suis pas au SMIC merci de t'en soucier 🫶 Équipe competitive? Les marseillais sont les seuls à la voir comme ca Mais revenons a Mac Court et ce que tu as écrit mais tu es trop limité pr comprendre que je répondais à ce que tu as écrit, alors je vais faire un effort pr utiliser des mots plus simple... Pas LDC mais Mac Court veut LDC pr pas perdre bcp argent Lui perdre bcp argent depuis 10ans Si pas LDC, lui dire, vendez joueurs pr avoir argent, moi assez donner argent Et c'est la qu'on vend greenwood pr 30m, voir 25 selon sa fin de saison

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

lol. tu devrais faire un one man show. t es drole

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

Les seuls à donner 100m pr greenwood c'est vous, et aucun club ne mettra 100m pr un remplacant

Marseille surpasse Lyon, un ancien de l'OL balance

Ben voilà, enfin tu as compris 👌

OM-OL : Les compos probables de l'Olympico

pourtant fais un sondage autre que dans le salon de ta grd mere, et tu verras qui est le club le plus detesté de France mdrrrr tu vas etre surpris. et il est clair que la qualité premiere d un lyonnais c est l humilité. ptdrrr. hein Tolisso Lacasette et cie.... alalal. t es un brave type

