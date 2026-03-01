ICONSPORT_360649_0225

PSG : Coup de génie en cours, Luis Enrique fait une Dembélé avec Barcola

Le Paris Saint-Germain a présenté une équipe légèrement remaniée ce samedi soir au Havre. Des changements dans le onze de départ pour Luis Enrique avec notamment le repositionnement de Bradley Barcola en numéro 9. Une idée payante qui a plu au technicien espagnol.
Le Paris Saint-Germain a conforté son fauteuil de leader de la Ligue 1 ce samedi soir avec une victoire 1-0 face au Havre. Un but de Bradley Barcola est venu sceller le destin de la rencontre. L’ancien lyonnais a inscrit son neuvième but de la saison en championnat. Cette fois-ci, son entraîneur Luis Enrique a choisi de le positionner en numéro 9, un choix qui offre une nouvelle possibilité au technicien espagnol. Malgré un début de match difficile, Barcola a su profiter des espaces laissés par les Havrais après l’ouverture du score. Une performance qui lui a valu le trophée d'homme du match.

Barcola, la nouvelle alternative de Luis Enrique

Après la rencontre, l'entraîneur du club de la capitale a été interrogé sur son choix. Il reste satisfait de la performance de l’international français. « C'était une nouvelle position pour lui, je pense qu'il a fait un très bon match. Non seulement il a marqué le but, mais il a aussi montré de la mobilité. Bien sûr qu'à l'avenir, on peut voir Bradley comme n°9, » détaille Luis Enrique. Une position que le joueur de 23 ans a déjà connue dans sa carrière.
Rarement numéro 9, l’habituel ailier avait été positionné sur l’axe de l’attaque par Luis Enrique le 7 mai dernier lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal. En l’absence d’Ousmane Dembélé, le vainqueur de la Ligue des champions cherche un joueur à positionner en numéro 9 à la place du Ballon d’Or. Un poste clé, mais surtout complexe au sein du système de Luis Enrique. Bradley Barcola peut désormais être une nouvelle option pour l'entraîneur espagnol, à l'image de ce qu'il avait fait avec réussite pour Ousmane Dembélé la saison dernière.

Loading