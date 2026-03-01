PSG : Coup de génie en cours, Luis Enrique fait une Dembélé avec Barcola

Le Paris Saint-Germain a présenté une équipe légèrement
remaniée ce samedi soir au Havre. Des changements dans le onze de départ pour
Luis Enrique avec notamment le repositionnement de Bradley Barcola en numéro 9.
Une idée payante qui a plu au technicien espagnol.
Le Paris Saint-Germain
a conforté son fauteuil de leader de
la Ligue 1
ce samedi soir avec une victoire 1-0 face au Havre. Un but de
Bradley Barcola est venu sceller le destin de la rencontre. L’ancien lyonnais a
inscrit son neuvième but de la saison en championnat. Cette fois-ci, son
entraîneur Luis Enrique a choisi de le positionner en numéro 9, un choix qui
offre une nouvelle possibilité au technicien espagnol. Malgré un début de match
difficile, Barcola a su profiter des espaces laissés par les Havrais après
l’ouverture du score. Une performance qui lui a valu le trophée d'homme du match.
Barcola, la nouvelle alternative de Luis Enrique
Après la rencontre, l'entraîneur du club de la capitale a
été interrogé sur son choix. Il reste satisfait de la performance de
l’international français. « C'était une nouvelle position pour lui, je
pense qu'il a fait un très bon match. Non seulement il a marqué le
but, mais il a aussi montré de la mobilité. Bien sûr qu'à l'avenir, on peut
voir Bradley comme n°9, » détaille Luis Enrique. Une position que
le joueur de 23 ans a déjà connue dans sa carrière.
Rarement numéro 9,
l’habituel ailier avait été positionné sur l’axe de l’attaque par Luis Enrique
le 7 mai dernier lors de la demi-finale retour de Ligue des champions face à
Arsenal. En l’absence d’Ousmane Dembélé, le vainqueur de la Ligue des
champions cherche un joueur à positionner en numéro 9 à la place du Ballon d’Or.
Un poste clé, mais surtout complexe au sein du système de Luis Enrique. Bradley
Barcola peut désormais être une nouvelle option pour l'entraîneur
espagnol, à l'image de ce qu'il avait fait avec réussite pour Ousmane Dembélé la saison dernière.