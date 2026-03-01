michele kang fait un aveu etonnant sur les fans de l ol iconsport 268698 0244 398542

OL : Des millions d'euros en jeu, Michele Kang arrive au Vélodrome

OL01 mars , 18:00
parHadrien Rivayrand
2
Ce dimanche soir, l’OL se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome en Ligue 1. Michele Kang sera du voyage dans la cité phocéenne.
L’OL a une très belle opération à réaliser en cas de victoire face à l’OM lors de l’Olympico. Le club rhodanien pourrait reléguer les Phocéens à huit points au classement, une avance confortable qui rapprocherait sérieusement Lyon d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions.
Ce choc est tout aussi crucial pour l’OM, qui souhaite revenir à hauteur des Gones. Pour l’occasion, de nombreuses personnalités seront présentes dans les tribunes du Stade Vélodrome, dont Michele Kang.

Michele Kang ne voulait pas manquer ça 

Comme l’indique ces dernières heures Olympique et Lyonnais, la patronne de l’OL prendra place dans la tribune présidentielle, aux côtés de la nouvelle direction phocéenne. A noter que Michele Kang était déjà présente lors du match aller au Groupama Stadium.
Beaucoup d’argent sera in fine en jeu lors de cet Olympico, avec deux clubs qui doivent impérativement terminer au minimum dans le top 4 de la Ligue 1 afin d’assurer un avenir serein, notamment sur le plan financier et sportif. Et ces derniers temps, les Gones ont dû composer avec des moyens largement revus à la baisse.

Lire aussi

Ils vont faire pleurer l'OM, l'OL compte sur euxIls vont faire pleurer l'OM, l'OL compte sur eux
L’OM a procédé à plusieurs changements ces derniers jours, avec notamment le remplacement de Pablo Longoria, symbole d’un nouveau cap voulu par la direction. Cette réorganisation intervient dans un contexte sportif tendu, où chaque détail peut compter dans la course aux places européennes.
Le Stade Vélodrome devrait pousser derrière ses joueurs en raison de l’adversaire du soir. Mais le public marseillais, exigeant et passionné, pourrait rapidement se retourner contre son équipe en cas de scénario favorable aux Gones.
De leur côté, les hommes de Paulo Fonseca tenteront de mettre à mal un concurrent direct dans la course à la Ligue des champions. Michele Kang assistera à la rencontre avec l’ambition de voir son équipe repartir avec les trois points.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_342826_0291
OL

OM-OL : Yaremchuk annoncé titulaire

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée

ICONSPORT_360741_0120
Ligue 1

L1 : Le LOSC revient sur l'OM, Brest enfonce Metz

ICONSPORT_356010_0233
Kylian Mbappé

Mbappé, le Real fait trembler la France

Fil Info

01 mars , 19:20
OM-OL : Yaremchuk annoncé titulaire
01 mars , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 24e journée
01 mars , 19:14
L1 : Le LOSC revient sur l'OM, Brest enfonce Metz
01 mars , 19:00
Mbappé, le Real fait trembler la France
01 mars , 18:30
L'ASSE mise sur un crack camerounais
01 mars , 17:30
PSG : Coup de génie en cours, Luis Enrique fait une Dembélé avec Barcola
01 mars , 17:06
Vente OM à l’Arabie Saoudite, Vezirian « a eu raison trop tôt »
01 mars , 16:53
L1 : Le PFC fait pleurer Nice

Derniers commentaires

OL : Des millions d'euros en jeu, Michele Kang arrive au Vélodrome

on en prend même pas 2

OL : Des millions d'euros en jeu, Michele Kang arrive au Vélodrome

Perso mon prono sera sans appel un 3-1 ou 4-1 pour l OM , on a pas d armes offensif et vu nos prestations précédant ....

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Pierrot si tu vends toute l’équipe Endrick ne pourra pas jouer tout seul

OL : 60 ME pour Endrick, le Real Madrid craque

Si Greenwood 25ans palmarès meilleur buteur de L1 en tirant les penalty vaut 100M je pense qu’Endrick en vaut 250M

Marseille surpasse Lyon, un ancien de l'OL balance

Dijaya il est là et bien la lalala Le champion est la

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading