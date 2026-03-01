OL : Des millions d'euros en jeu, Michele Kang arrive au Vélodrome

Ce dimanche soir, l’OL se déplace sur la pelouse du Stade Vélodrome en Ligue 1. Michele Kang sera du voyage dans la cité phocéenne.

L’ OL a une très belle opération à réaliser en cas de victoire face à l’OM lors de l’Olympico. Le club rhodanien pourrait reléguer les Phocéens à huit points au classement, une avance confortable qui rapprocherait sérieusement Lyon d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Ce choc est tout aussi crucial pour l’OM, qui souhaite revenir à hauteur des Gones. Pour l’occasion, de nombreuses personnalités seront présentes dans les tribunes du Stade Vélodrome, dont Michele Kang.

Michele Kang ne voulait pas manquer ça

Comme l’indique ces dernières heures Olympique et Lyonnais, la patronne de l’OL prendra place dans la tribune présidentielle, aux côtés de la nouvelle direction phocéenne. A noter que Michele Kang était déjà présente lors du match aller au Groupama Stadium.

Beaucoup d’argent sera in fine en jeu lors de cet Olympico, avec deux clubs qui doivent impérativement terminer au minimum dans le top 4 de la Ligue 1 afin d’assurer un avenir serein, notamment sur le plan financier et sportif. Et ces derniers temps, les Gones ont dû composer avec des moyens largement revus à la baisse.

L’OM a procédé à plusieurs changements ces derniers jours, avec notamment le remplacement de Pablo Longoria, symbole d’un nouveau cap voulu par la direction. Cette réorganisation intervient dans un contexte sportif tendu, où chaque détail peut compter dans la course aux places européennes.

Le Stade Vélodrome devrait pousser derrière ses joueurs en raison de l’adversaire du soir. Mais le public marseillais, exigeant et passionné, pourrait rapidement se retourner contre son équipe en cas de scénario favorable aux Gones.

De leur côté, les hommes de Paulo Fonseca tenteront de mettre à mal un concurrent direct dans la course à la Ligue des champions. Michele Kang assistera à la rencontre avec l’ambition de voir son équipe repartir avec les trois points.