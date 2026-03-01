Arsenal - Chelsea : Les compositions (17h30 sur Canal+)

Je suis pas au SMIC merci de t'en soucier 🫶 Équipe competitive? Les marseillais sont les seuls à la voir comme ca Mais revenons a Mac Court et ce que tu as écrit mais tu es trop limité pr comprendre que je répondais à ce que tu as écrit, alors je vais faire un effort pr utiliser des mots plus simple... Pas LDC mais Mac Court veut LDC pr pas perdre bcp argent Lui perdre bcp argent depuis 10ans Si pas LDC, lui dire, vendez joueurs pr avoir argent, moi assez donner argent Et c'est la qu'on vend greenwood pr 30m, voir 25 selon sa fin de saison
lol. tu devrais faire un one man show. t es drole
Les seuls à donner 100m pr greenwood c'est vous, et aucun club ne mettra 100m pr un remplacant
Ben voilà, enfin tu as compris 👌
pourtant fais un sondage autre que dans le salon de ta grd mere, et tu verras qui est le club le plus detesté de France mdrrrr tu vas etre surpris. et il est clair que la qualité premiere d un lyonnais c est l humilité. ptdrrr. hein Tolisso Lacasette et cie.... alalal. t es un brave type
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ Unchanged from last week's north London derby win. Let's set the tone, Gunners ✊ 🤝 Presented by @deel