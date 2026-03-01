OM : Beye retire le brassard à Balerdi

ICONSPORT_352509_0006

Habib Beya a tranché, et Leonardo Balerdi ne sera pas le capitaine de l'OM pour le choc de ce dimanche soir face à l'OL.
Première décision forte pour Habib Beye avant le match de l’OM face à l’OL, ce dimanche soir au Vélodrome. Suspendu face à Brest, Leonardo Balerdi avait vu Pierre-Emile Hojbjerg récupérer le brassard de capitaine pour le match en Bretagne, qui ne s’était pas très bien déroulé sur le plan sportif. La question se posait donc de savoir si l’Argentin allait récupérer le brassard ce dimanche soir. Et la réponse est non selon La Provence, qui annonce que l’ancien du Borussia Dortmund n’aura pas cet honneur et perd donc cette responsabilité probablement jusqu’à la fin de la saison.
Le quotidien local ne précise pas qui est le nouveau patron de l’équipe pour cette rencontre et les suivants, mais il y a de grandes chances que le Danois poursuive sur cette voie. C’est aussi une façon de libérer Balerdi d’un certain poids, lui qui n’a pas été au niveau attendu cette saison, et semblait d’une nervosité encore plus grande ces dernières semaines.
Il reste à savoir si cette décision a été prise parce que Leonardo Balerdi ne débutera pas le match contre l’OL, ce qui est toujours une possibilité. Ou si Habib Beye a décidé de changer le visage de son patron pour la fin de la saison, histoire de marquer le coup après la fin de l’ère Roberto De Zerbi à Marseille.
L. Balerdi Rossa

L. Balerdi Rossa

ArgentinaArgentine Âge 27 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts0
Passes décisives1
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

Je suis pas au SMIC merci de t'en soucier 🫶 Équipe competitive? Les marseillais sont les seuls à la voir comme ca Mais revenons a Mac Court et ce que tu as écrit mais tu es trop limité pr comprendre que je répondais à ce que tu as écrit, alors je vais faire un effort pr utiliser des mots plus simple... Pas LDC mais Mac Court veut LDC pr pas perdre bcp argent Lui perdre bcp argent depuis 10ans Si pas LDC, lui dire, vendez joueurs pr avoir argent, moi assez donner argent Et c'est la qu'on vend greenwood pr 30m, voir 25 selon sa fin de saison

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

lol. tu devrais faire un one man show. t es drole

Greenwood sacrifié, l'OM n'a plus le choix

Les seuls à donner 100m pr greenwood c'est vous, et aucun club ne mettra 100m pr un remplacant

Marseille surpasse Lyon, un ancien de l'OL balance

Ben voilà, enfin tu as compris 👌

OM-OL : Les compos probables de l'Olympico

pourtant fais un sondage autre que dans le salon de ta grd mere, et tu verras qui est le club le plus detesté de France mdrrrr tu vas etre surpris. et il est clair que la qualité premiere d un lyonnais c est l humilité. ptdrrr. hein Tolisso Lacasette et cie.... alalal. t es un brave type

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

