OM : Beye retire le brassard à Balerdi

Habib Beya a tranché, et Leonardo Balerdi ne sera pas le capitaine de l'OM pour le choc de ce dimanche soir face à l'OL.

Première décision forte pour Habib Beye avant le match de l’OM face à l’OL, ce dimanche soir au Vélodrome. Suspendu face à Brest, Leonardo Balerdi avait vu Pierre-Emile Hojbjerg récupérer le brassard de capitaine pour le match en Bretagne, qui ne s’était pas très bien déroulé sur le plan sportif. La question se posait donc de savoir si l’Argentin allait récupérer le brassard ce dimanche soir. Et la réponse est non selon La Provence, qui annonce que l’ancien du Borussia Dortmund n’aura pas cet honneur et perd donc cette responsabilité probablement jusqu’à la fin de la saison.

Le quotidien local ne précise pas qui est le nouveau patron de l’équipe pour cette rencontre et les suivants, mais il y a de grandes chances que le Danois poursuive sur cette voie. C’est aussi une façon de libérer Balerdi d’un certain poids, lui qui n’a pas été au niveau attendu cette saison, et semblait d’une nervosité encore plus grande ces dernières semaines.

Il reste à savoir si cette décision a été prise parce que Leonardo Balerdi ne débutera pas le match contre l’OL, ce qui est toujours une possibilité. Ou si Habib Beye a décidé de changer le visage de son patron pour la fin de la saison, histoire de marquer le coup après la fin de l’ère Roberto De Zerbi à Marseille.