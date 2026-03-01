Lille - Nantes : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)

La composition de Lille : Özer - T. Santos, Ngoy, Mbemba, Verdonk - Mukau, André (Cap.) - Perrin, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Correia

La composition de Nantes : Lopes – Awaziem, Ali Yousuf, Cozza – Centonze, Kaba, Lepenant, Leroux, Machado – El-Arabi, Ganago