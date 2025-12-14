ICONSPORT_276077_0064

L'OM se fixe un nouvel objectif à 25 ME

OM14 déc. , 18:40
parHadrien Rivayrand
1
L'OM est un club ambitieux sur le marché des transferts. L'été prochain, Medhi Benatia pourrait encore rafler la mise dans des dossiers XXL. Noah Sadiki fait notamment partie des plans phocéens.
Medhi Benatia a changé beaucoup de choses depuis son arrivée récente à l'OM. Le directeur sportif phocéen veut continuer de développer l'effectif marseillais. Le Marocain a déjà des idées en tête pour l'été prochain, même si le mercato de l'Olympique de Marseille dépendra des résultats de la fin de saison. Parmi les profils que recherche l'OM : un nouveau milieu de terrain. Les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient bien finir par trouver leur bonheur en Premier League du côté de Sunderland.

L'OM veut tenter un gros coup 

Selon des informations récentes rapportées par Transferfeed, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Noah Sadiki. Le milieu de terrain est considéré comme le profil idéal pour venir compléter le onze de Roberto De Zerbi. Le Congolais de 20 ans ne sera toutefois pas bradé par Sunderland, qui réclamerait environ 25 millions d’euros pour envisager un départ.
Il faut dire que Sadiki n’a rejoint les Black Cats que l’été dernier. À noter également que le natif de Bruxelles se sent très heureux en Angleterre et qu’un départ ne constitue pas, pour l’instant, sa priorité.

Lire aussi

OM : Carlo Ancelotti contactéOM : Carlo Ancelotti contacté
Outre l'Olympique de Marseille, Manchester United, Chelsea, Tottenham et le RB Leipzig sont également dans le coup pour récupérer Noah Sadiki. Il faudra donc que l'OM se montre particulièrement persuasif pour récupérer l'ancien de l'Union Saint-Gilloise. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Sadiki espère bien continuer de monter en puissance avec Sunderland, un promu décidément bien surprenant cette saison en Premier League et qui rêve d'une qualification européenne dans quelques mois. De son côté, l'OM a du pain sur la planche, que ce soit sur le terrain ou en dehors. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant de voir Marseille décider de se renforcer cet hiver au mercato. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_273046_0051
PSG

Flamengo a un plan pour battre le PSG

Inter
Serie A

Serie A : L’Inter Milan reprend la tête

Velodrome OM ASM
Ligue 1

OM - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_279958_0061
Bundesliga

Bun : Kane sauve le Bayern d'une défaite dérangeante

Fil Info

14 déc. , 20:00
Flamengo a un plan pour battre le PSG
14 déc. , 19:57
Serie A : L’Inter Milan reprend la tête
14 déc. , 19:51
OM - Monaco : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
14 déc. , 19:30
Bun : Kane sauve le Bayern d'une défaite dérangeante
14 déc. , 19:30
L'OM entre dans une énorme bataille pour Mainoo
14 déc. , 19:13
L1 : Lens finit 2025 leader, Lille miraculé
14 déc. , 19:00
Martin Satriano, l’OL n’en peut plus
14 déc. , 19:00
L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée

Derniers commentaires

Martin Satriano, l’OL n’en peut plus

No panic il aura prochainement un péno pour se relancer 😄

L'OL tient son héros et le remercie

Le héro c'est le havrais qui a loupé le peno et la reprise sur peno, c'est une arnaque 😄

L1 : Lens finit 2025 leader, Lille miraculé

T'en rêves hein 😄

L1 : Lens finit 2025 leader, Lille miraculé

Bravo Lens champions d'Automne c'est costaud,un bon rival 👍

L'OM se fixe un nouvel objectif à 25 ME

Va a L OM, y a déjà beaucoup de joueurs de PL

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
LOSC Lille
32161024332013
4
O. Marseille
2915924351520
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
231572626260
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading