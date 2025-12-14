L'OM se fixe un nouvel objectif à 25 ME

L'OM est un club ambitieux sur le marché des transferts. L'été prochain, Medhi Benatia pourrait encore rafler la mise dans des dossiers XXL. Noah Sadiki fait notamment partie des plans phocéens.

Medhi Benatia a changé beaucoup de choses depuis son arrivée récente à l' OM . Le directeur sportif phocéen veut continuer de développer l'effectif marseillais. Le Marocain a déjà des idées en tête pour l'été prochain, même si le mercato de l'Olympique de Marseille dépendra des résultats de la fin de saison. Parmi les profils que recherche l'OM : un nouveau milieu de terrain. Les pensionnaires du Stade Vélodrome pourraient bien finir par trouver leur bonheur en Premier League du côté de Sunderland.

L'OM veut tenter un gros coup

Selon des informations récentes rapportées par Transferfeed, l’Olympique de Marseille s’intéresse de près à Noah Sadiki. Le milieu de terrain est considéré comme le profil idéal pour venir compléter le onze de Roberto De Zerbi. Le Congolais de 20 ans ne sera toutefois pas bradé par Sunderland, qui réclamerait environ 25 millions d’euros pour envisager un départ.

Il faut dire que Sadiki n’a rejoint les Black Cats que l’été dernier. À noter également que le natif de Bruxelles se sent très heureux en Angleterre et qu’un départ ne constitue pas, pour l’instant, sa priorité.

Outre l'Olympique de Marseille, Manchester United, Chelsea, Tottenham et le RB Leipzig sont également dans le coup pour récupérer Noah Sadiki. Il faudra donc que l'OM se montre particulièrement persuasif pour récupérer l'ancien de l'Union Saint-Gilloise. En attendant d'en savoir plus sur son avenir, Sadiki espère bien continuer de monter en puissance avec Sunderland, un promu décidément bien surprenant cette saison en Premier League et qui rêve d'une qualification européenne dans quelques mois. De son côté, l'OM a du pain sur la planche, que ce soit sur le terrain ou en dehors. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant de voir Marseille décider de se renforcer cet hiver au mercato.