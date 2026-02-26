ICONSPORT_285460_0502

Rennes : Imbroglio autour de ce joueur à 70 ME

Rennes26 févr. , 19:40
parGuillaume Conte
0
Joueur le plus régulier de la saison rennaise, Jérémy Jacquet ne parvient pas à revenir à la compétition. Liverpool et Rennes vont devoir se mettre d'accord pour sa santé.
Déjà lancé dans son sprint final pour aller chercher une place européenne, le Stade Rennais voit pour le moment tout lui réussir à l’image de sa victoire face au PSG enchainée par un succès probant à Auxerre. Et pourtant, des absences importantes sont à déplorer. Notamment celle de Jérémy Jacquet, qui pourrait tout simplement avoir terminé sa saison. Franck Haise a confirmé ce jeudi que l’incertitude planait sur le prometteur défenseur central, déjà vendu à Liverpool pour 70 millions d’euros. « Je ne sais pas encore précisément. Jérémy fait ses soins, sa rééducation, il travaille en salle, on en est là pour le moment… », a lancé le nouvel entraineur du Stade Rennais.
Des propos guère rassurants, alors que l’idée d’une opération ne semble pas totalement écartée après sa blessure à l’épaule contactée à Lens. Selon Ouest-France, la question se pose clairement et on tend désormais vers une intervention pour régler définitivement le problème. Le club breton n’a rien confirmé, mais nul doute que Liverpool aimerait plutôt récupérer un joueur débarrassé de ce souci à l’épaule qui peut disparaitre avec de la rééducation et du temps, mais qui peut aussi revenir en cas d’absence d’opération.
En cas d’opération, ce serait très certainement la fin de la saison pour Jérémy Jacquet, et donc de sa carrière rennaise. Une décision doit tout de même prochainement tomber, ne serait-ce que pour arrêter les incertitudes autour de sa santé et permettre à tout le monde d’être fixé.
0
Articles Recommandés
Ethan Nwaneri ICONSPORT_283252_0251
OM

OM : Nwaneri déprime, Beye lui prépare une surprise

ICONSPORT_273120_0260
Equipe de France

EdF : C’est mort avec Deschamps, il attend Zidane

Warren Zaïre-Emery ICONSPORT_312883_0274
PSG

PSG : Zaïre-Emery pose un gros problème à Luis Enrique

Fil Info

26 févr. , 20:00
OM : Nwaneri déprime, Beye lui prépare une surprise
26 févr. , 19:20
EdF : C’est mort avec Deschamps, il attend Zidane
26 févr. , 19:00
PSG : Zaïre-Emery pose un gros problème à Luis Enrique
26 févr. , 18:40
OL : Son stade favori pour un énorme évènement
26 févr. , 18:20
Cristiano Ronaldo vers un dernier pari en Liga
26 févr. , 18:00
L’OM se cache en Espagne pour faire une surprise à l’OL
26 févr. , 17:52
ER Belgrade - LOSC : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
26 févr. , 17:40
PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

Derniers commentaires

OM : Rennes fair-play, Habib Beye reçoit une excellente nouvelle

Bien vu vaderetro👍 , idem pour nombreux autres , juste un exemple , Anto Lopes, combien de fois .... "Le Portugais" ??? Né en France à Givors... , avec la double nationalité, le dirait-on pour nôtre Zizou ? , je ne le pense pas.

PSG : Zaïre-Emery pose un gros problème à Luis Enrique

Le problème c'est l'aspect offensif. Pas dans le drible mais dans la vision et dans les passes qui casse les lignes. Ce n'est pas une histoire de complémentarité avec Névés et Vitinha. Fabian Ruiz peut casser les lignes dans ses passes en profondeur, WZE a beaucoup plus de mal même s'il peut le faire de temps en temps (cf. Sa passe pour Doué face à Metz). Mais l'absence de Dembele est aussi préjudiciable car lui aussi casse les lignes dans ses passes. Le PSG joue latéralement depuis des semaines (façon power play au hockey). Cela manque de vitesse et de profondeur. Dro Fernandez peut être un atout majeur dans le futur sur ce point (pas cette saison car il semble encore trop frêle, mais à l'avenir il peut faire mal une fois étoffé physiquement)

OM : De Zerbi a traumatisé les joueurs, il déballe tout

Y reste plus qu'a appeler Zizou l'enfant du pays , le challenge reste intéressant pour "tous"

Zaïre-Emery est le problème du PSG, la sanction tombe

C’est évident que ZAÏRE EMERY n’a pas le niveau technique requis pour évoluer au milieu à PARIS.Ça n’est pas la première fois que je le constate,mais en l’absence de RUIZ il faudrait essayer autre chose ,peut-être LEE ou MAYULU mais hier soir c’était catastrophique

OM : Le Vélodrome se vide, grosse inquiétude à Marseille

L olympique footix !!! Après faut comprendre...les pauvres marseillais tous les ans ils passent pour des guignols encore et encore !!!! Promis l annee prochaine on joue le titre 😂😅😂🤣🤣😆😁😄

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading