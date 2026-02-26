Rennes : Imbroglio autour de ce joueur à 70 ME

Joueur le plus régulier de la saison rennaise, Jérémy Jacquet ne parvient pas à revenir à la compétition. Liverpool et Rennes vont devoir se mettre d'accord pour sa santé.

Je ne sais pas encore précisément. Jérémy fait ses soins, sa rééducation, il travaille en salle, on en est là pour le moment… », a lancé le nouvel entraineur du Stade Rennais. Déjà lancé dans son sprint final pour aller chercher une place européenne, le Stade Rennais voit pour le moment tout lui réussir à l'image de sa victoire face au PSG enchainée par un succès probant à Auxerre. Et pourtant, des absences importantes sont à déplorer. Notamment celle de Jérémy Jacquet, qui pourrait tout simplement avoir terminé sa saison. Franck Haise a confirmé ce jeudi que l'incertitude planait sur le prometteur défenseur central, déjà vendu à Liverpool pour 70 millions d'euros. «», a lancé le nouvel entraineur du Stade Rennais.

Des propos guère rassurants, alors que l’idée d’une opération ne semble pas totalement écartée après sa blessure à l’épaule contactée à Lens. Selon Ouest-France, la question se pose clairement et on tend désormais vers une intervention pour régler définitivement le problème. Le club breton n’a rien confirmé, mais nul doute que Liverpool aimerait plutôt récupérer un joueur débarrassé de ce souci à l’épaule qui peut disparaitre avec de la rééducation et du temps, mais qui peut aussi revenir en cas d’absence d’opération.

En cas d’opération, ce serait très certainement la fin de la saison pour Jérémy Jacquet, et donc de sa carrière rennaise. Une décision doit tout de même prochainement tomber, ne serait-ce que pour arrêter les incertitudes autour de sa santé et permettre à tout le monde d’être fixé.