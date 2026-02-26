OM : Beye à la ramasse totale, L'Equipe du Soir l'allume

Habib Beye va tenter de rebooster le moral de ses troupes cette semaine à Marbella avant le choc entre l’OM et l’OL dimanche. Le nouvel entraîneur marseillais a du pain sur la planche.

Battu à Brest dimanche soir, Habib Beye a constaté que contrairement à ce qu’il avait pu dire quelques heures auparavant, les joueurs de l’Olympique de Marseille étaient bel et bien malades. Le départ de Roberto De Zerbi et la crise institutionnelle traversée par le club phocéen ont logiquement impacté les têtes et le stage à Marbella cette semaine doit justement servir à rebooster un groupe qui va jouer gros en cette fin de saison.

L’OM doit absolument assurer une place sur le podium et rêve de remporter la Coupe de France pour mettre fin à une disette de titre longue de 14 ans. Dans L’Equipe du Soir, Régis Testelin a justement évoqué la situation de l’Olympique de Marseille et le mauvais diagnostic effectué par Habib Beye au sujet de l’état mental de son équipe.

« Je trouve ça un poil maladroit et surtout pas en raccord avec ce qu’il avait dit dans le tunnel avant le match à Brest. Il avait dit que l’OM ferait un gros match et puis il avait dit aussi que l’OM n’était pas très malade. Son constat d’avant-match ne ressemble pas à ses déclarations d’après-match. Il y a une erreur de diagnostic. Car si tu dis qu’il y a beaucoup d’ombres négatives autour des joueurs après avoir dit qu’ils n’étaient pas malades, c’est qu’il y a une erreur de diagnostic antérieur. Quand tu arrives la veille du match, tu dis ‘on va voir’ et puis c’est tout » juge le journaliste de L’Equipe, avant de poursuivre sur les différents chantiers qui attendent Habib Beye à Marseille dans les quatre mois qui arrivent.

Une erreur de diagnostic de Beye ?

« Je ne pense pas qu’il va à Marbella pour soigner et refaire sa défense. Je pense qu’il y va pour soigner les têtes car les Marseillais sont extrêmement fragiles psychologiquement. Il doit découvrir les joueurs, les conforter, les câliner. Le contexte espagnol peut permettre aux joueurs de recréer du lien. Il n’y a plus un joueur qui a le niveau qu’il avait la saison dernière. Il est temps de les prendre un par un et de les réconforter » a analysé l’intervenant de L’Equipe du Soir.

Lire aussi Ces trois joueurs que Beye ne doit absolument pas virer