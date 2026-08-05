Hassan dit oui à l'OM, son transfert est bloqué

Auteur d'une Coupe du monde remarquée avec l'Egypte, Haissem Hassan est une cible préférentielle de l'Olympique de Marseille. Ce dernier privilégie d'ailleurs une signature en Provence et a déjà refusé plusieurs offres.

Le dossier Haissem Hassan ne demande manifestement qu'à être débloqué. Mais sans vente, l'Olympique de Marseille ne peut pas avancer ses pions en cette période de mercato estival. En proie à des difficultés financières qu'on ne présente plus, le club de la cité phocéenne a bien du mal à recruter. Depuis la Coupe du monde 2026, la direction marseillaise a coché le nom de Haissem Hassan

Révélation égyptienne du Mondial sur le continent américain, l'ailier droit du Real Oviedo a tapé dans l'œil de nombreux clubs de premier plan, lui qui ne compte que 39 matchs en première division (Liga). Et aux dernières nouvelles, il apprécie particulièrement l'intérêt de l'OM.

H. Hassan France • Âge 24 • Attaquant Friendly International 2026 Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L'OM est bloqué dans le dossier Haissem Hassan

En effet, cela fait désormais plusieurs semaines que Haissem Hassan est une piste préférentielle de l'Olympique de Marseille. Toutefois, le dossier n'avance pas. Et ce n'est pas par manque de volonté du joueur qui, selon les informations du journaliste Nordine Ali Said, a refusé des offres venues d'autres clubs car il privilégie le projet sportif phocéen. Le natif de Bagnolet est d'ailleurs déjà tombé d'accord avec la direction phocéenne sur les contours de son futur contrat, apprend-on. Le problème étant aujourd'hui que Grégory Lorenzi ne peut tout simplement pas finaliser ce dossier.

Pour ce faire, il faudrait que l'OM continue de vendre. Car visiblement, laisser partir Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ne suffit pas. De nombreux autres joueurs de l'effectif sont sur le départ, et aucun recrutement ne pourra être réalisé tant que la masse salariale n'aura pas été allégée. En tout cas, c'est ce qu'il faut comprendre de la situation actuelle, où aucun joueur n'a encore fait son arrivée.