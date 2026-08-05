Hassan dit oui à l'OM, son transfert est bloqué

Hassan dit oui à l'OM, son transfert est bloqué

OM05 août , 13:00
parQuentin Mallet
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Auteur d'une Coupe du monde remarquée avec l'Egypte, Haissem Hassan est une cible préférentielle de l'Olympique de Marseille. Ce dernier privilégie d'ailleurs une signature en Provence et a déjà refusé plusieurs offres.
Le dossier Haissem Hassan ne demande manifestement qu'à être débloqué. Mais sans vente, l'Olympique de Marseille ne peut pas avancer ses pions en cette période de mercato estival. En proie à des difficultés financières qu'on ne présente plus, le club de la cité phocéenne a bien du mal à recruter. Depuis la Coupe du monde 2026, la direction marseillaise a coché le nom de Haissem Hassan.
Révélation égyptienne du Mondial sur le continent américain, l'ailier droit du Real Oviedo a tapé dans l'œil de nombreux clubs de premier plan, lui qui ne compte que 39 matchs en première division (Liga). Et aux dernières nouvelles, il apprécie particulièrement l'intérêt de l'OM.
H. Hassan

H. Hassan

FranceFrance Âge 24 Attaquant

Friendly International

2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

L'OM est bloqué dans le dossier Haissem Hassan

En effet, cela fait désormais plusieurs semaines que Haissem Hassan est une piste préférentielle de l'Olympique de Marseille. Toutefois, le dossier n'avance pas. Et ce n'est pas par manque de volonté du joueur qui, selon les informations du journaliste Nordine Ali Said, a refusé des offres venues d'autres clubs car il privilégie le projet sportif phocéen. Le natif de Bagnolet est d'ailleurs déjà tombé d'accord avec la direction phocéenne sur les contours de son futur contrat, apprend-on. Le problème étant aujourd'hui que Grégory Lorenzi ne peut tout simplement pas finaliser ce dossier.
Pour ce faire, il faudrait que l'OM continue de vendre. Car visiblement, laisser partir Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ne suffit pas. De nombreux autres joueurs de l'effectif sont sur le départ, et aucun recrutement ne pourra être réalisé tant que la masse salariale n'aura pas été allégée. En tout cas, c'est ce qu'il faut comprendre de la situation actuelle, où aucun joueur n'a encore fait son arrivée.
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Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

vous etes droles, Fonseca pas bon dans les gros matchs, pourtant l'année passée , malgré qu'on se soit fait voler à Rennes et Marseille etcontre le PSG a domicile, l'OL est 1er dans un mini championnat entre les 6 premiers avec 18pts en 10 matchs Oh merde alors !

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Ça me parait excessif pour ce joueur.

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Heureusement que le farfelu sans froc Fonseca a une bonne gueule et un accent latin pour endormir ses employeurs sinon même un club de national ne voudrait pas de ce footix qui a saboté toutes les saisons de tous les clubs par lesquels il est passé avec toujours les mêmes critiques. Le pire c'est que malgré cela ce cassos de Fonseca ne s'est jamais remis une seule seconde en question, même avec de la chiasse plein le caleçon il remet sans cesse le même. Kang svp virez moi au plus vite ce mercenaire en mission sabotage

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

Fonseca ne peut pas être viré, il plomberait les finances de l'OL.

Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Cela commence à devenir une farce le transfert de Diomandé au Real. 130 ou 140 millions d'euros et quand le Real mettra cette somme, Leipzig en demandera 150 ou 160. Il faut arrêter les clubs huppés pour des pigeons.

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