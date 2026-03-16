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L'OM reçoit l'offre du siècle pour vendre Greenwood

OM16 mars , 12:20
parCorentin Facy
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Une fois de plus auteur d’une belle saison, Mason Greenwood sera très courtisé cet été. L’attaquant anglais de l’OM est notamment la cible de l’Atlético de Madrid, prêt à payer le prix fort pour le recruter.
Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Mason Greenwood a confirmé en 2025-2026. Auteur de 25 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant anglais affole les compteurs. Plus généreux que par le passé dans ses efforts défensifs et dans sa capacité à se connecter au reste de l’équipe, le numéro 10 de l’OM va logiquement être très courtisé lors du prochain mercato estival. L’Arabie Saoudite surveille sa situation, au même titre que l’Espagne tandis qu’un retour en Angleterre est plus improbable.
Selon les informations du site Fichajes, c’est actuellement l’Atlético de Madrid qui est le point de chute le plus probable pour Mason Greenwood en cas de départ de l’Olympique de Marseille. Le média espagnol nous apprend que les Colchoneros ont flashé sur l’attaquant phocéen, au point d’envisager sérieusement de soumettre une offre XXL à hauteur de 100 millions d’euros. L’intégralité de la somme ne reviendra pas à l’OM, car Manchester United dispose d’un pourcentage à la revente, désormais inférieur à 50% comme l’avait expliqué Pablo Longoria avant son départ.

L'Atlético est bouillant sur Greenwood

Acheté pour 25 millions d’euros en juillet 2024, le joueur formé à Manchester United pourrait donc permettre à l’OM de réaliser une plus-value, même en dépit de ce fort pourcentage imposé par les Red Devils mais qui diminue au fil des années. La question est maintenant de savoir ce que Mason Greenwood pensera de tout cela. L’attaquant de 24 ans sera-t-il favorable à un départ de Marseille en cas de nouvelle qualification en Ligue des Champions ? Pour l’heure, peu d’indices ont filtré à ce sujet.

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On sait simplement que Mason Greenwood entretient des relations glaciales avec le directeur du football Medhi Benatia. Mais puisque le Marocain est lui aussi annoncé sur le départ en fin de saison, il n’est pas impossible de voir l’Anglais rester. Une chose est en tout cas certaine, l’ancien Mancunien a retrouvé une valeur marchande très élevée grâce à ses deux belles saisons à l’Olympique de Marseille. Ce qui assure au club olympien une grosse plus-value à l’avenir, que ce soit dès cet été ou à l’horizon 2027.
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Derniers commentaires

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Ta connerie oui elle est pire que le rn.

L'OM reçoit l'offre du siècle pour vendre Greenwood

Comme d'habitude, Foot01, est à côté de la plaque, et n'y connaît rien, ce n'est pas 50% que MU doit récupérer , mais, en 2026 seulement 35%, et en 2027, s'il est encore à L'OM, ce sera 5% de moins🤦 il faudrait se renseigner sur des infos beaucoup plus fiables, que lire les médias😂

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Donc on récapitule...depuis août le Real voudrait : Pacho Hakimi Mendes Vitinha Neves Doué Maintenant Mayulu... 😂😂😂

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Une belle petite remontada demain soir. Ça va être génial ! 🤣

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Étant donné quil a jamais fait quoi que ce soit pour éradiquer la chose dans son stade alors je dirais oui !!

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