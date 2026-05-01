Endrick ICONSPORT_362332_0031

OL : Le Real n’a pas aimé la déclaration d’Endrick

OL01 mai , 13:40
parEric Bethsy
0
Dans une récente sortie médiatique, Endrick a ouvert la porte à un nouveau départ cet été. Sa déclaration ne correspond pourtant pas au plan du Real Madrid qui prévoit de le récupérer suite à son prêt à l’Olympique Lyonnais.
Au moment de son entretien accordé à Canal+ la semaine dernière, Endrick semblait encore dans le flou. L’attaquant prêté par le Real Madrid à l’Olympique Lyonnais n’excluait rien pour son avenir, pas même l’hypothèse d’un nouveau départ vers une autre destination. « En réalité, je ne sais pas, répondait le Brésilien. On est parti sur un prêt de six mois mais si je dois retourner au Real Madrid, j'y retournerai avec plaisir. Si je dois aller ailleurs, j'irai ailleurs. »

Lire aussi

OL : La femme d'Endrick veut rester à LyonOL : La femme d'Endrick veut rester à Lyon
On devine que l’ancien joueur de Palmeiras, habitué à enchaîner les matchs avec les Gones, ne se voit pas revenir à la Maison Blanche sans la moindre garantie concernant son temps de jeu. Sa déclaration a évidemment voyagé jusqu’en Espagne, provoquant la réaction immédiate du Real Madrid. Le club dirigé par Florentino Pérez a en effet tranché sur le cas Endrick, annonce le quotidien AS. La direction madrilène a décidé de le conserver la saison prochaine et a directement communiqué son choix à l’international auriverde. La nouvelle fait évidemment le bonheur du jeune talent à qui le Real Madrid a tenu un discours encourageant.
Dans les plans du géant espagnol, Endrick jouera un rôle majeur au sein de l’effectif la saison prochaine. Gonzalo Garcia, qui était le pari du précédent entraîneur Xabi Alonso, ne sera plus un problème. Endrick obtiendra le statut de première doublure de Kylian Mbappé en pointe. Et sa polyvalence mise en lumière par Paulo Fonseca à Lyon lui permettra d’évoluer à droite et de compléter l’attaque merengue aux côtés du Français et de Vinicius Junior. Il restera néanmoins la concurrence de Rodrygo, Brahim Diaz et Franco Mastantuono, le tout sachant qu’Alvaro Arbeloa devrait laisser la place à un futur coach qui aura forcément son mot à dire.
Articles Recommandés
Luis Enrique ICONSPORT_365292_0761
PSG

PSG : « Une opinion de merde », Luis Enrique agresse Fred Hermel

ICONSPORT_365178_0202
OM

OM : 8 millions d’euros pour Rulli, l’offre arrive

ICONSPORT_364694_0371
PSG

Mis KO par Luis Enrique, Gonçalo Ramos va quitter le PSG

ICONSPORT_365052_0359
OL

Tyler Morton annonce la seule condition pour quitter l'OL

Fil Info

01 mai , 14:00
PSG : « Une opinion de merde », Luis Enrique agresse Fred Hermel
01 mai , 13:20
OM : 8 millions d’euros pour Rulli, l’offre arrive
01 mai , 13:00
Mis KO par Luis Enrique, Gonçalo Ramos va quitter le PSG
01 mai , 12:40
Tyler Morton annonce la seule condition pour quitter l'OL
01 mai , 12:20
L'OM de McCourt en crise, ces deux géants d'Europe jubilent
01 mai , 12:00
Le PSG a appelé Harry Kane, c'est confirmé !
01 mai , 11:40
Nicolas Jackson proposé à l’OM
01 mai , 11:20
FCN : Le maintien miracle de Nantes, il annonce la couleur
01 mai , 11:00
Mercato : Liverpool achète un joueur juste pour battre le PSG

Derniers commentaires

Endrick ? Non, c'est la défense de l'OL qui fait trembler Rennes

Le match le plus important de l année

Tyler Morton annonce la seule condition pour quitter l'OL

Après un excellent début de championnat depuis quelques mois il est plutôt bon mais rien d exceptionnel non plus

L'OM de McCourt en crise, ces deux géants d'Europe jubilent

Rien de sûr car désolé de vous décevoir mais Greenwood n'a jamais dit qu'il voulait quitter l'OM.

Le PSG a appelé Harry Kane, c'est confirmé !

Alvarez c est le rêve c est sur !!! Mais ça va etre très très dur de le déloger d Espagne.

FCN : Le maintien miracle de Nantes, il annonce la couleur

Si l'OM joue comme ces derniers temps, Nantes a de grandes chances.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading