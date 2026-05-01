OL : Le Real n’a pas aimé la déclaration d’Endrick

Dans une récente sortie médiatique, Endrick a ouvert la porte à un nouveau départ cet été. Sa déclaration ne correspond pourtant pas au plan du Real Madrid qui prévoit de le récupérer suite à son prêt à l’Olympique Lyonnais.

En réalité, je ne sais pas, répondait le Brésilien. On est parti sur un prêt de six mois mais si je dois retourner au Real Madrid, j'y retournerai avec plaisir. Si je dois aller ailleurs, j'irai ailleurs. » Au moment de son entretien accordé à Canal+ la semaine dernière, Endrick semblait encore dans le flou. L’attaquant prêté par le Real Madrid à l’Olympique Lyonnais n’excluait rien pour son avenir, pas même l’hypothèse d’un nouveau départ vers une autre destination. «, répondait le Brésilien.

On devine que l’ancien joueur de Palmeiras, habitué à enchaîner les matchs avec les Gones, ne se voit pas revenir à la Maison Blanche sans la moindre garantie concernant son temps de jeu. Sa déclaration a évidemment voyagé jusqu’en Espagne, provoquant la réaction immédiate du Real Madrid. Le club dirigé par Florentino Pérez a en effet tranché sur le cas Endrick, annonce le quotidien AS. La direction madrilène a décidé de le conserver la saison prochaine et a directement communiqué son choix à l’international auriverde. La nouvelle fait évidemment le bonheur du jeune talent à qui le Real Madrid a tenu un discours encourageant.

Dans les plans du géant espagnol, Endrick jouera un rôle majeur au sein de l’effectif la saison prochaine. Gonzalo Garcia, qui était le pari du précédent entraîneur Xabi Alonso, ne sera plus un problème. Endrick obtiendra le statut de première doublure de Kylian Mbappé en pointe. Et sa polyvalence mise en lumière par Paulo Fonseca à Lyon lui permettra d’évoluer à droite et de compléter l’attaque merengue aux côtés du Français et de Vinicius Junior. Il restera néanmoins la concurrence de Rodrygo, Brahim Diaz et Franco Mastantuono, le tout sachant qu’Alvaro Arbeloa devrait laisser la place à un futur coach qui aura forcément son mot à dire.