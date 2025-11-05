ICONSPORT_275350_0062

L’OM rêve de chiper Lookman à l’Atalanta

OM05 nov. , 18:40
parCorentin Facy
1
En marge du choc entre l’OM et l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, le directeur général phocéen Alessandro Antonello s'est montré très élogieux à l'égard d'Ademola Lookman.
C’est avec un effectif très amoindri que l’Olympique de Marseille accueille l’Atalanta Bergame ce mercredi soir en Ligue des Champions. Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré ou encore Amine Gouiri manquent à l’appel. Une avalanche de blessures qui ne fait pas les affaires de Roberto De Zerbi, lequel est très motivé à l’idée de battre l’Atalanta, un club qu’il déteste en Italie comme le révèle L’Equipe dans son édition du jour.
L’entraîneur de l’OM n’aime pas l’Atalanta, mais il ne dirait sans doute pas non à certains renforts venus de l’effectif du club de Bergame. Le directeur général phocéen Alessandro Antonello non plus. Interrogé par L’Eco di Bergamo avant la 4e journée de Ligue des Champions ce mercredi soir, l’ancien dirigeant de l’Inter, qui a rejoint Marseille il y a quelques mois, n’a pas caché qu’un joueur comme Ademola Lookman ne laissait pas insensible.

Lookman, le joueur de l'Atalanta qui fait rêver l'OM

« Si je pouvais retirer un joueur à l’Atalanta, je choisirais Lookman, sans aucun doute. Il est dévastateur quand il est au top » a révélé le directeur général de l’OM, qui rêverait de compter un tel joueur dans l’effectif marseillais. Et de poursuivre dans le quotidien italien. « Et puis De Ketelaere, un pur talent. Mais la vérité est que la différence se fera par le collectif : ce sera un duel entre deux véritables équipes » a-t-il ajouté. Manque de chance pour l’OM, Lookman et de Ketelaere sont pressentis pour être titulaires à la pointe de l’attaque de l’Atalanta ce mercredi au Vélodrome. Deux clients pour la défense olympienne, remaniée avec les absences de Balerdi, Emerson, Weah ou encore Medina.  

Lire aussi

OM : le groupe dévoilé pour le match face à l'Atalanta avec des surprisesOM : le groupe dévoilé pour le match face à l'Atalanta avec des surprises
OM : De Zerbi a la haine, ils vont le payerOM : De Zerbi a la haine, ils vont le payer
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276077_0073
Premier League

Ang : Kyril Louis-Dreyfus justifie son pari incroyable

Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_273859_0035
OL

L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart

ICONSPORT_276044_0008
OM

L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato

Fil Info

21:00
Ang : Kyril Louis-Dreyfus justifie son pari incroyable
20:39
LdC : Programme TV et résultats de la 4e journée
20:30
L’OL croit au complot anti-Lyon de Stéphanie Frappart
20:00
L'Inter flingue l'OM pour sa priorité du mercato
19:53
OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)
19:40
L2 : L'ASSE privée du titre dès samedi soir ?
19:29
Betis-OL : Lyon sans Tolisso ni Mangala
19:20
PSG : Achraf Hakimi sort du silence
19:00
L'OM en larmes, le PSG fonce sur Sidiki Cherif

Derniers commentaires

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Roulis , c’est vraiment le best en France …👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Ils sont tellement faibles les ritals qu’on ne voit pas comment les Sardines ne gagneraient pas ce match…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

Victoire obligatoire pour les Sardines, sinon cata directe 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM - Atalanta : les compos (21h sur Canal+)

La meilleure équipe qu'on puisse aligner ce soir. En espérant aucun blessé au terme de la soirée..

PSG : Achraf Hakimi sort du silence

Et toi tu en connais un rayon au niveau profondeur a force de te faire fourrer 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading