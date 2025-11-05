L’OM rêve de chiper Lookman à l’Atalanta

En marge du choc entre l’OM et l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, le directeur général phocéen Alessandro Antonello s'est montré très élogieux à l'égard d'Ademola Lookman.

C’est avec un effectif très amoindri que l’Olympique de Marseille accueille l’Atalanta Bergame ce mercredi soir en Ligue des Champions. Leonardo Balerdi, Timothy Weah, Facundo Medina, Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré ou encore Amine Gouiri manquent à l’appel. Une avalanche de blessures qui ne fait pas les affaires de Roberto De Zerbi, lequel est très motivé à l’idée de battre l’Atalanta, un club qu’il déteste en Italie comme le révèle L’Equipe dans son édition du jour.

L’entraîneur de l’OM n’aime pas l’Atalanta, mais il ne dirait sans doute pas non à certains renforts venus de l’effectif du club de Bergame. Le directeur général phocéen Alessandro Antonello non plus. Interrogé par L’Eco di Bergamo avant la 4e journée de Ligue des Champions ce mercredi soir, l’ancien dirigeant de l’Inter, qui a rejoint Marseille il y a quelques mois, n’a pas caché qu’un joueur comme Ademola Lookman ne laissait pas insensible.

Lookman, le joueur de l'Atalanta qui fait rêver l'OM

« Si je pouvais retirer un joueur à l’Atalanta, je choisirais Lookman, sans aucun doute. Il est dévastateur quand il est au top » a révélé le directeur général de l’OM, qui rêverait de compter un tel joueur dans l’effectif marseillais. Et de poursuivre dans le quotidien italien. « Et puis De Ketelaere, un pur talent. Mais la vérité est que la différence se fera par le collectif : ce sera un duel entre deux véritables équipes » a-t-il ajouté. Manque de chance pour l’OM, Lookman et de Ketelaere sont pressentis pour être titulaires à la pointe de l’attaque de l’Atalanta ce mercredi au Vélodrome. Deux clients pour la défense olympienne, remaniée avec les absences de Balerdi, Emerson, Weah ou encore Medina.