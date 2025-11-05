OM : De Zerbi a la haine, ils vont le payer

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des champions avec la réception de l’Atalanta Bergame. Un rendez-vous particulier pour l'entraîneur Roberto de Zerbi. Natif de Brescia, l'entraîneur de l’OM voue une détestation profonde pour la Dea.

L’Olympique de Marseille a l’occasion de se replacer dans la course aux barrages de la Ligue des champions ce mercredi soir. Le club de la cité phocéenne reçoit l’Atalanta Bergame dans un match qui s’annonce très chaud. De son côté la Dea reste sur deux victoires sur les huit derniers matchs et vit une période difficile. Rival de toujours de Roberto de Zerbi , l’Atalanta entend bien se relancer dans l’hexagone ce mercredi.

Roberto de Zerbi et son amour de Brescia

Le journal l’Equipe dévoile dans un portrait une face cachée de Roberto de Zerbi. L'entraîneur de l’OM voue une véritable détestation de l’Atalanta au point d’en avoir un tatouage dans le dos. « Dans sa chair, sur son dos, le scapulaire de Brescia est imprimé. Il aurait un autre tatouage, représentant l'écusson de l'Atalanta barré d'un panneau sens interdit, » écrit le quotidien français. Natif de Brescia, l'entraineur marseillais a vécu à quelques kilomètres de Bergame faisant corps avec la rivalité opposant la Dea à la Rondinelle. Toujours dans le journal l'Equipe, son ancien coéquipier Manuel Martinelli explique que plus jeune, De Zerbi avait trois passions « À cet âge, il avait trois passions : supporter Brescia, l'AC Milan, et être contre l’Atalanta, » explique-t-il. Le match de ce mercredi soir au Vélodrome aura donc une saveur particulière pour l'entraîneur de l’Olympique de Marseille. Les émotions seront décuplées et l’envie de venir à bout de l’Atalanta, profonde. Proche de la disparition, le club de Brescia est reparti en Serie C pour entamer sa reconstruction après des années difficiles. Désormais Roberto de Zerbi représente la ville dans la rivalité face à l’Atalanta en attendant que les Hirondelles remontent la pente.