ICONSPORT_274910_0608

OM : De Zerbi a la haine, ils vont le payer

OM05 nov. , 13:00
parNathan Hanini
0
Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des champions avec la réception de l’Atalanta Bergame. Un rendez-vous particulier pour l'entraîneur Roberto de Zerbi. Natif de Brescia, l'entraîneur de l’OM voue une détestation profonde pour la Dea.
L’Olympique de Marseille a l’occasion de se replacer dans la course aux barrages de la Ligue des champions ce mercredi soir. Le club de la cité phocéenne reçoit l’Atalanta Bergame dans un match qui s’annonce très chaud. De son côté la Dea reste sur deux victoires sur les huit derniers matchs et vit une période difficile. Rival de toujours de Roberto de Zerbi, l’Atalanta entend bien se relancer dans l’hexagone ce mercredi.

Roberto de Zerbi et son amour de Brescia

Le journal l’Equipe dévoile dans un portrait une face cachée de Roberto de Zerbi. L'entraîneur de l’OM voue une véritable détestation de l’Atalanta au point d’en avoir un tatouage dans le dos. « Dans sa chair, sur son dos, le scapulaire de Brescia est imprimé. Il aurait un autre tatouage, représentant l'écusson de l'Atalanta barré d'un panneau sens interdit, » écrit le quotidien français. Natif de Brescia, l'entraineur marseillais a vécu à quelques kilomètres de Bergame faisant corps avec la rivalité opposant la Dea à la Rondinelle. Toujours dans le journal l'Equipe, son ancien coéquipier Manuel Martinelli explique que plus jeune, De Zerbi avait trois passions « À cet âge, il avait trois passions : supporter Brescia, l'AC Milan, et être contre l’Atalanta, » explique-t-il. Le match de ce mercredi soir au Vélodrome aura donc une saveur particulière pour l'entraîneur de l’Olympique de Marseille. Les émotions seront décuplées et l’envie de venir à bout de l’Atalanta, profonde. Proche de la disparition, le club de Brescia est reparti en Serie C pour entamer sa reconstruction après des années difficiles. Désormais Roberto de Zerbi représente la ville dans la rivalité face à l’Atalanta en attendant que les Hirondelles remontent la pente. 

Champions League

05 novembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Atalanta
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_0432
PSG

PSG : Hakimi et Dembélé, les mauvaises nouvelles pleuvent

ICONSPORT_275811_0116
OM

Il casse tout à 18 ans, l'OM lui fait une offre XXL

ICONSPORT_275962_0134
OL

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

ICONSPORT_276170_0227
PSG

PSG : Kang-in Lee nouvelle star, c'est la révolution à Paris

Fil Info

16:47
PSG : Hakimi et Dembélé, les mauvaises nouvelles pleuvent
16:30
Il casse tout à 18 ans, l'OM lui fait une offre XXL
16:00
OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon
15:30
PSG : Kang-in Lee nouvelle star, c'est la révolution à Paris
15:00
« Je ne me suis jamais plaint des blessures » : Pocognoli ne chouine pas
14:35
Kylian Mbappé veut faire payer le PSG, verdict le 17 novembre 
14:30
Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu
14:00
OL : Abner veut faire pleurer Séville
13:40
PSG : Terrible nouvelle pour Achraf Hakimi ?

Derniers commentaires

Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu

Ce qui m’avait le plus choqué, c’est effectivement l’intention dans le visage du joueur, alors qu’il ne pouvait pas prendre le ballon, l’intention d’attaquer uniquement le joueur… si vous renvoyez l’action, prenez le temps de regarder son visage 😖🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu

👍👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Il se moque d'Hakimi, Upamecano tente de calmer le jeu

Euh, avant de dire ça, regarde le visage du joueur au moment du tacle. C’est justement son intention qui est inexcusable 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

Par curiosité , tu es de quelle génération ? moi de celle de JP Bernad , Bernard , Fleury, Serge et Aimé

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

et toujours pour ton info, la discussion a l'OL est aussi que si l'Ol gagne a Seville l'OL est pratiquement assuré de terminer dans les 8, et donc de pouvoir faire tourner apres quand il y aura les matchs contre Lorient, Le havre, Nantes, Monaco, la cdf. Car le classement final de l'OL ne depend du match contre Paris mais des matchs d'apres

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading