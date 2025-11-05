ICONSPORT_274910_0073

OM : le groupe dévoilé pour le match face à l'Atalanta avec des surprises

OM05 nov. , 11:20
parNathan Hanini
0
Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille fait face à l’Atalanta Bergame dans le cadre de la quatrième journée de Ligue des champions. Roberto de Zerbi a fait ses choix avec les blessés.
Match important pour l’OM ce mercredi en C1. La formation de Roberto de Zerbi doit enchaîner après la victoire face à Auxerre ce samedi. Après la défaite face au Sporting lors de la troisième journée, le club de la cité phocéenne doit se replacer dans la course aux barrages. Le technicien italien doit cependant composer avec des blessures. Bonne nouvelle nonobstant, Nayef Aguerd est finalement dans le groupe. Beaucoup de jeunes sont tout de même appelés pour faire face à la liste de plus de 10 blessés du côté des Phocéens. 

Champions League

05 novembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Atalanta
0
Loading