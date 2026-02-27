PSG-Chelsea finalement inversé ?

Alors que le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions devait avoir lieu au Parc des Princes, et le retour à Stamford Bridge, l'UEFA pourrait inverser le résultat du tirage au sort.

Arrivant des barrages, le Paris Saint-Germain a logiquement perdu l'avantage du terrain pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Le mardi 10 ou le mercredi 11 mars, les champions d'Europe doivent donc recevoir Chelsea au Parc des Princes, le match retour étant prévu une semaine plus tard à Stamford Bridge. Sauf que Tottenham et Arsenal, deux autres clubs londoniens, doivent également recevoir lors du match retour et que même si un match peut être décalé par rapport aux deux autres, puisque cela se joue sur deux jours (17 et 18 mars), le même soir la capitale anglaise accueillera deux matchs de Ligue des champions. Un scénario prévisible, mais qui suscite cependant une réflexion du côté de l'UEFA.

Trois matchs à Londres en deux jours ?

L'instance européenne pourrait finalement décider d'inverser une des trois affiches, et à priori cela se jouera entre le PSG-Chelsea et le match Atlético de Madrid-Tottenham. Sachant que Madrid a également deux équipes lors de ces huitièmes de finale, le Real Madrid se déplaçant également au deuxième match à...Manchester City. Le résultat de cette réflexion en cours sera vite connu, puisque l'UEFA doit officialiser en fin d'après-midi le programme précis des rencontres des huitièmes de finale de Ligue des champions.

Comme le rappelle le compte Destination Foot, la saison passée, cela avait été le cas en Europa League Conférence., Chelsea et Tottenham étant également programmés au même moment.