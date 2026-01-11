ICONSPORT_280158_0451
Il refuse de signer à l’OM et dit pourquoi

OM11 janv. , 15:00
parHadrien Rivayrand
L’OM est attendu au tournant lors de ce mois de janvier sur le marché des transferts. Les Phocéens s’intéressent notamment au profil de Jorge Carrascal, même si ce dernier devrait rester au Brésil.
À Marseille, la grogne commence à se faire sentir. Le début d’année 2026 est très décevant et la pression est forte sur les épaules de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien espère voir arriver, dans les prochaines semaines, des renforts capables d'améliorer son effectif. Mehdi Benatia et la cellule de recrutement de l’OM sont à l’œuvre afin d’attirer les meilleurs profils possibles. Depuis quelque temps, le nom de Jorge Carrascal revient sur la Canebière. Le Colombien évolue à Flamengo, un club qui n’entend pas le laisser partir si facilement.

Carrascal ne viendra pas à l'OM 

Selon les dernières informations d’El Universal, l’international colombien restera en effet au Brésil cet hiver. Le club de Rio réclame 40 millions d’euros pour céder l’ailier de 27 ans, une somme bien trop élevée pour les finances des clubs intéressés, dont l’OM.
De plus, Carrascal n’est pas très enclin à quitter Flamengo, un club dans lequel il se sent bien et où il traverse actuellement le meilleur moment de sa carrière professionnelle. Son influence dans le système de Filipe Luís a été déterminante la saison dernière, grâce notamment à sa vision du jeu et à sa capacité à faire la différence.
Lors d’une interview accordée récemment à la presse, Carrascal confiait notamment : « J’ai les yeux tournés vers Flamengo. Je suis très heureux là-bas, c’est un club qui m’a accordé toute sa confiance. »

Rejoindre l’Europe et l’OM serait donc jugé trop risqué par le footballeur, qui souhaite se donner toutes les chances de disputer la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord avec la Colombie. Encore sous contrat avec Flamengo jusqu’en juin 2029, le natif de Carthagène pourrait revoir sa position dans les mois à venir. Et l’OM pourrait alors avoir une opportunité à saisir. Mais pour cet hiver, il faudra passer à autre chose.
