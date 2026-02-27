OM : Habib Beye fait des calins à ses joueurs

Et je sais bien que dans quelques minutes certains lyonnais vexé vont dire que ce n'est pas vrai blablablabla...Mais ils seront de mauvaise foi car c'est un fait avéré!!
Lyon est le club qui a le tirage le plus chateux depuis le debut de la compétition, c'est absolument dingue!!
S'il veut bien continuer cette bonne tradition, je ne lui en voudrais pas.
Il y a des supp chez nous qu'on entend jamais quand le club tourne et qui apparaissent dès que c'est la crise. Ils sont jamais content, jamais rien n'est assez bien. Ils ne sont là que pour souffler sur les braises. Ce sont des supporters pyromanes. Et il y en a ici. Après Benatia a des torts mais tout le monde était d'accord pour dire que son arrivée avait permis de signer de noms qu'on n'aurait pas signé sinon. Les même qui disaient qu'il était un génie parce qu'on avait signé Rabiot, le dénigrent aujourd'hui... Pas besoin d'ennemi avec eux. On a ce qu'il faut chez nous, dans notre camp...
L'avantage pour le LOSC c'est que passer Aston Villa veut dire qu'en quart et en demies il recevront au match retour tout comme l'OL et une finale OL / LOSC
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
🚨 𝗛𝗔𝗕𝗜𝗕 𝗕𝗘𝗬𝗘 🇸🇳 𝗠𝗨𝗟𝗧𝗜𝗣𝗟𝗜𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗧𝗜𝗘𝗡𝗦 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗘𝗟𝗦 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗦𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 ! 🗣️ L’énergie à l’intérieur du groupe est positive. ✅👍 Beye ne cesse de leur répéter qu’il est TRÈS SATISFAIT de la qualité affichée et des