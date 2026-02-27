OM : Habib Beye fait des calins à ses joueurs

L’Olympique de Marseille va disputer le tournant de sa fin de saison ce dimanche face à Lyon. Les hommes d’Habib Beye sont partis à Marbella en stage pour préparer cette semaine capitale. Le nouveau coach olympien veut retrouver la confiance et tente de soigner son groupe.

L’Olympique de Marseille ne peut plus reculer. Ce dimanche à 20h45, le club de la cité phocéenne reçoit l’Olympique Lyonnais dans un Olympico sous tension. Plongé dans une crise majeure, l’ OM doit renouer avec le succès pour sauver sa fin de saison. Pour conjurer le mauvais sort, le groupe d’Habib Beye est parti s’exiler du côté de Marbella. Une semaine de stage loin de la pression phocéenne pour retrouver de la confiance et travailler avec le nouvel entraîneur. Quelques jours après une défaite à Brest (2-0), l’OM joue gros cette semaine.

Habib Beye veut retrouver le sourire

Habib Beye a décidé de profiter de cette semaine pour détendre son groupe. L’ancien technicien du Stade Rennais est conscient que ses joueurs sont lessivés mentalement par une saison éprouvante. Le média Le Phocéen dévoile que le stage à Marbella a eu un but précis pour Habib Beye : « Sourires, échanges, défis techniques… L’ambiance s’est voulue détendue. Habib Beye a volontairement intégré des ateliers ludiques. L’idée n’était pas de relâcher la pression, mais de la canaliser autrement, » explique le quotidien spécialiste de l’Olympique de Marseille. L’OM compte cinq points de retard sur l’OL avant dimanche.

Un succès permettrait de rebattre les cartes sur le sprint final. En cas de défaite, le club de la cité phocéenne va sentir le souffle des poursuivants se rapprocher. Le week-end est donc capital. Et la bascule doit se faire dans le bon sens pour Habib Beye et ses joueurs. Physiquement, les Olympiens devront également répondre présents après la défaite à Brest la semaine passée.