OM : Habib Beye fait des calins à ses joueurs

OM27 févr. , 13:40
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille va disputer le tournant de sa fin de saison ce dimanche face à Lyon. Les hommes d’Habib Beye sont partis à Marbella en stage pour préparer cette semaine capitale. Le nouveau coach olympien veut retrouver la confiance et tente de soigner son groupe.
L’Olympique de Marseille ne peut plus reculer. Ce dimanche à 20h45, le club de la cité phocéenne reçoit l’Olympique Lyonnais dans un Olympico sous tension. Plongé dans une crise majeure, l’OM doit renouer avec le succès pour sauver sa fin de saison. Pour conjurer le mauvais sort, le groupe d’Habib Beye est parti s’exiler du côté de Marbella. Une semaine de stage loin de la pression phocéenne pour retrouver de la confiance et travailler avec le nouvel entraîneur. Quelques jours après une défaite à Brest (2-0), l’OM joue gros cette semaine.

Habib Beye veut retrouver le sourire

Habib Beye a décidé de profiter de cette semaine pour détendre son groupe. L’ancien technicien du Stade Rennais est conscient que ses joueurs sont lessivés mentalement par une saison éprouvante. Le média Le Phocéen dévoile que le stage à Marbella a eu un but précis pour Habib Beye : « Sourires, échanges, défis techniques… L’ambiance s’est voulue détendue. Habib Beye a volontairement intégré des ateliers ludiques. L’idée n’était pas de relâcher la pression, mais de la canaliser autrement, » explique le quotidien spécialiste de l’Olympique de Marseille. L’OM compte cinq points de retard sur l’OL avant dimanche.
Un succès permettrait de rebattre les cartes sur le sprint final. En cas de défaite, le club de la cité phocéenne va sentir le souffle des poursuivants se rapprocher. Le week-end est donc capital. Et la bascule doit se faire dans le bon sens pour Habib Beye et ses joueurs. Physiquement, les Olympiens devront également répondre présents après la défaite à Brest la semaine passée.

Derniers commentaires

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

Et je sais bien que dans quelques minutes certains lyonnais vexé vont dire que ce n'est pas vrai blablablabla...Mais ils seront de mauvaise foi car c'est un fait avéré!!

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

Lyon est le club qui a le tirage le plus chateux depuis le debut de la compétition, c'est absolument dingue!!

L'OL doit préparer un plan contre ce joueur de l'OM

S'il veut bien continuer cette bonne tradition, je ne lui en voudrais pas.

OM : Un sondage terrible pour Medhi Benatia

Il y a des supp chez nous qu'on entend jamais quand le club tourne et qui apparaissent dès que c'est la crise. Ils sont jamais content, jamais rien n'est assez bien. Ils ne sont là que pour souffler sur les braises. Ce sont des supporters pyromanes. Et il y en a ici. Après Benatia a des torts mais tout le monde était d'accord pour dire que son arrivée avait permis de signer de noms qu'on n'aurait pas signé sinon. Les même qui disaient qu'il était un génie parce qu'on avait signé Rabiot, le dénigrent aujourd'hui... Pas besoin d'ennemi avec eux. On a ce qu'il faut chez nous, dans notre camp...

L'OL jouera le Celta Vigo, Lille tombe sur Aston Villa

L'avantage pour le LOSC c'est que passer Aston Villa veut dire qu'en quart et en demies il recevront au match retour tout comme l'OL et une finale OL / LOSC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

