Comment renforcer ses muscles après un entraînement de football

Oui. Je suis d'accord avec toi. Ce ne sont pas les premières déclarations qui sont connes, mais les contradictions qui arrivent après. Mais bon, en même temps, à la vitesse où viennent les déclarations qui demandent à tout le monde de dégager dès qu'on rentre dans le dur, c'est compliqué de maintenir les premières déclarations. Ce qu'il faudrait savoir c'est pourquoi ils changent aussi rapidement. Est-ce que la pression explosive autour du club ne joue pas beaucoup pour ça? Si oui, alors il ne faut plus rien dire ni promettre et la jouer à la Guy Roux? Pas sur que ce soit l'adn du club... Tout le problème est là, on demande à ce qu'on nous enflamme, et si ça ne va pas on explose. Difficile de gérer sereinement dans cette situation. A part Diouf, aucun président n'a réussi ça. Et même lui a fini par lâcher.
quand la politique sportive du club fait que tu renouvelles ton equipe tous les ans voir ts les 6 mois, avec des pret OA ou pas, difficile dans la tempete d'avoir des joueurs concernés a 100% Ils se disent dans qlq mois je serais plus là donc ... c'est pas cool pour nous mais c'est humain ! J'en veux aux joueurs , mais j'en veux surtout a ses dirigeants qui ont tout flingué en un rien de temps apres des communications qu'ils désavouent peu de temps apres !! "sans jamais rien lâcher" , " je verrais bien De Zerbi comme le nouveau Simeone de l'OM , lui c'est comme mon fils ... etc etc C'est ca qui nous fait passer pour des cons puissance mille
S'il y a encore des joueurs qui veulent faire quelque chose de cette saison, oui. Sinon, ça sera un nouveau sujet de critiques.
Et ça donne quoi pour marseille le tirage en coupe d europe ????
merci , enfin une réflexion coherente. Vu la pression à Marseille, le delire, l'instabilité avec des dirigeants qui font nimp; vaut surement mieux qu'ils partent qlq jours pour que beye apprennent a les connaitre et faire baisser la pression .
