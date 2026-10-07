OM : La prochaine recrue de McCourt, ce sera pour 2028

OM : La prochaine recrue de McCourt, ce sera pour 2028

OM
parGuillaume Conte
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Les perspectives ne sont guère réjouissantes à l'OM, où la situation financière tendue et les mesures draconiennes de Frank McCourt vont très probablement perdurer encore plusieurs années.
L’Olympique de Marseille a connu un mercato jamais vu cet été, avec aucune recrue mais de nombreux départs de joueurs majeurs. Une volonté de Frank McCourt de couper court à tout investissement, et d’arrêter de régler la note en fin de saison comme c’est le cas depuis quasiment 10 ans. Après des années de dépenses fastueuses avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, cela fait tout drôle aux supporters. Ils vont pourtant devoir s’y habituer.

Pas de vente OM en vue, McCourt ne va plus payer

Selon les informations de Nicolas Fillol, journaliste pour FC Marseille, Frank McCourt ne va pas remettre subitement la main à la poche dans les mois à venir, de peur d’affronter la colère du Vélodrome ou une saison en bas de tableau. L’Américain est parti pour installer ce modèle financier basé sur l’arrêt total des dépenses pour l’équipe première. Et il va falloir que les dirigeants actuellement en place ainsi que le staff technique soient très forts pour tirer le meilleur de ce qu’ils ont sous la main.
Le journaliste a balayé toute vente de l’OM dans les mois à venir, et a dévoilé le plan prévu par le clan McCourt pour le club phocéen. « À mon avis, s’il y avait un gros acheteur, il vendrait. Mais il n’y en a pas, donc il ne va pas vendre. Le club va vivoter encore parce qu’il va devoir encore baisser cette masse salariale. Il va falloir travailler malin, recruter plus intelligemment avec des plus petits salaires, construire sur le plus long terme, essayer de garder Genesio peut-être deux, trois ans pour construire quelque chose. Le chemin, il est là. McCourt est obligé de rester. Il sera peut-être obligé de réinvestir d’ici un an et demi, mais là il ne va pas le faire maintenant. Ça va être encore vachement maigre. Dans ce scénario-là, on est à deux, trois ans », a prévenu Nicolas Fillol, persuadé qu’il ne s’agit pas d’une volonté ponctuelle de Frank McCourt de calmer les dépenses, mais bien de la stratégie sur le long terme qu’il veut mettre en place à l’OM.
De quoi donner quelques suées aux supporters de l’OM, qui ne voient pas comment leur club peut s’en sortir dignement sans des moyens financiers pour recruter et au moins renforcer l’équipe pour compenser les départs lors des prochains mercatos.
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