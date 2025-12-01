riccardo-polacco-a-deja-une-belle-experience-malgre-ses-29-ans-1764584777_61e0547c6d29665e0547c6d2949e05v_
Riccardo Polacco - OM

L'OM recrute d'urgence un cador italien

OM01 déc. , 16:00
parClaude Dautel
0
Même si l'OM ne l'a pas officialisé, Riccardo Polacco a annoncé via les réseaux sociaux sa signature à Marseille en tant que chef scout.
La communication de Pablo Longoria se fait désormais via Linkedin, et visiblement, c'est également le cas pour Riccardo Polacco, le nouveau chef scout de l'Olympique de Marseille. Ce lundi, l'Italien de 29 ans, qui a démissionné de son poste de responsable du scouting de Monza, a officialisé son arrivée à l'OM où il occupera le même poste. A Marseille, Riccardo Polacco remplacer poste pour poste un de ses compatriotes, Robert Malfinato, qui a quitté le club phocéen au début du mois de novembre. Sans en dire beaucoup sur ses intentions, le nouveau scout en chef de l'Olympique de Marseille n'a pas caché son bonheur de rejoindre un club où l'Italien va devenir la deuxième langue.

L'OM mise sur l'Italie pour se renforcer

« Honoré et enthousiaste de commencer mon parcours avec l'Olympique de Marseille en tant que chef scout. J'ai hâte d'apporter ma contribution à ce club incroyable. Droit au but ! », a confié, sur Linkedin, Riccardo Polacco pour annoncer sa signature à l'OM en l'illustrant cela avec une photo du Vélodrome où l'on voit un énorme tifo. Un signe adressé aux fans du club phocéen.
D'ailleurs, cette annonce est saluée par les supporters de l'Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. Ces derniers pensent que cela confirme que Pablo Longoria réussit le challenge de structurer de plus en plus, et surtout de mieux en mieux, un club qui semblait impossible à diriger de manière raisonnable. Il faut désormais que tout cela aboutisse à un titre rapidement, car la patience marseillaise est tout de même mise à rude épreuve.

