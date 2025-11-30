OM : Le prix hallucinant demandé pour O’Riley

L'été dernier, l'OM a décidé de miser sur Matt O'Riley. Le milieu de terrain danois a rejoint les rangs phocéens en prêt en provenance de Brighton.

L' OM dispose d'un effectif de très grande qualité cette saison. Medhi Benatia et la cellule de recrutement phocéenne ont très bien travaillé l'été passé pour faire franchir un cap à l'équipe de Roberto De Zerbi. Parmi les joueurs qui ont débarqué sur la Canebière : Matt O'Riley. Le milieu de terrain danois a signé à l'OM en prêt sans option d'achat en provenance de Brighton. O'Riley a déjà eu le temps de faire ses preuves avec les Phocéens. A tel point que la direction marseillaise réfléchit apparemment à la possibilité de faire une offre à Brighton pour recruter définitivement le natif de Hounslow (Royaume-Uni).

O'Riley, ça se complique ?

Selon les informations de Football Insider, Roberto De Zerbi s'est en effet mis en tête de garder Matt O'Riley après la saison en cours. L'Italien adore sa mentalité et son sens du sacrifice. En janvier prochain, l'OM voudrait contacter Brighton pour ficeler les contours d'un transfert définitif, sachant que le milieu de terrain est très courtisé, notamment par des autres écuries de Ligue 1. Le média rajoute que si les Seagulls sont ouverts à la possibilité de se séparer de Matt O'Riley, cela se fera à un certain prix. Car pour se séparer de l'ancien joueur du Celtic, Brighton demande près de 35 millions d'euros.

De quoi certainement faire réfléchir la direction de l'Olympique de Marseille, qui doit faire attention à ses dépenses. Une autre solution pourrait être envisagée pour conserver O'Riley quelques mois de plus que prévu. Mais au vu des équipes intéressées par son profil, les Phocéens feraient bien de se montrer inspirés dans ce dossier. En tout cas, nul doute que la volonté marseillaise de conserver le Danois saura faire plaisir au joueur, qui se sent très bien en France depuis sa signature à l'OM.