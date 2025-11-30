Matt O'Riley

OM : Le prix hallucinant demandé pour O’Riley

OM30 nov. , 18:30
parHadrien Rivayrand
0
L'été dernier, l'OM a décidé de miser sur Matt O'Riley. Le milieu de terrain danois a rejoint les rangs phocéens en prêt en provenance de Brighton.
L'OM dispose d'un effectif de très grande qualité cette saison. Medhi Benatia et la cellule de recrutement phocéenne ont très bien travaillé l'été passé pour faire franchir un cap à l'équipe de Roberto De Zerbi. Parmi les joueurs qui ont débarqué sur la Canebière : Matt O'Riley. Le milieu de terrain danois a signé à l'OM en prêt sans option d'achat en provenance de Brighton. O'Riley a déjà eu le temps de faire ses preuves avec les Phocéens. A tel point que la direction marseillaise réfléchit apparemment à la possibilité de faire une offre à Brighton pour recruter définitivement le natif de Hounslow (Royaume-Uni). 

O'Riley, ça se complique ? 

Selon les informations de Football Insider, Roberto De Zerbi s'est en effet mis en tête de garder Matt O'Riley après la saison en cours. L'Italien adore sa mentalité et son sens du sacrifice. En janvier prochain, l'OM voudrait contacter Brighton pour ficeler les contours d'un transfert définitif, sachant que le milieu de terrain est très courtisé, notamment par des autres écuries de Ligue 1. Le média rajoute que si les Seagulls sont ouverts à la possibilité de se séparer de Matt O'Riley, cela se fera à un certain prix. Car pour se séparer de l'ancien joueur du Celtic, Brighton demande près de 35 millions d'euros. 

Lire aussi

L'OM a « torturé » Chancel MbembaL'OM a « torturé » Chancel Mbemba
De quoi certainement faire réfléchir la direction de l'Olympique de Marseille, qui doit faire attention à ses dépenses. Une autre solution pourrait être envisagée pour conserver O'Riley quelques mois de plus que prévu. Mais au vu des équipes intéressées par son profil, les Phocéens feraient bien de se montrer inspirés dans ce dossier. En tout cas, nul doute que la volonté marseillaise de conserver le Danois saura faire plaisir au joueur, qui se sent très bien en France depuis sa signature à l'OM.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278391_0145
Rennes

Rennes : Brice Samba attend le PSG de pied ferme

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme et résultats de la 14e journée

ICONSPORT_278594_0060
Premier League

PL : Chelsea et Arsenal se quittent bons amis

ICONSPORT_278593_0104
Ligue 1

L1 : Thauvin offre la place de leader au RC Lens

Fil Info

19:30
Rennes : Brice Samba attend le PSG de pied ferme
19:29
L1 : Programme et résultats de la 14e journée
19:28
PL : Chelsea et Arsenal se quittent bons amis
19:13
L1 : Thauvin offre la place de leader au RC Lens
19:00
PSG : Barcelone, Liverpool, Luis Enrique annonce son futur club
18:00
Fake news sur Ligue 1+, il dément en bloc
17:30
Le PSG n'a jamais été aussi faible, Luis Enrique prend une décision radicale
17:04
Ligue 1 : Brest fait chuter Strasbourg

Derniers commentaires

Benzema à l'OL, le roi du mercato s'enflamme

Salaire de rien... Driver des mécréants...

Angers - Lens : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Le classement était évident, avec les faux pas du PSG et de l'OM.

L1 : Thauvin offre la place de leader au RC Lens

Ce ne sint pas les joueurs, qui en sont responsables, c'est le coatching des 10 dernières minutes, qui a fait exploser le club, avec une, très, très mauvaise vision.

OM : De Zerbi s'est planté et se fait démolir

👎👎

L1 : Thauvin offre la place de leader au RC Lens

Lens ils s avent tenir un résultat contrairement à L OM

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221471625196
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11132561219-7
18
Auxerre
914239820-12

Loading