OM : Laure Boulleau charmée par une star de Marseille

Laure Boulleau a beau avoir le coeur qui bat pour le PSG, l'ancienne joueuse et désormais consultante de Canal+ n'est pas insensible aux performances de l'OM.

L'Olympique de Marseille a brillé en Ligue des champions cette semaine. Et même si le nul concédé en toute fin de match contre Toulouse a plombé l'ambiance, le bilan phocéen est tout de même très bon à ce stade de la saison. Invitée à s'exprimer sur l'OM, Laure Boulleau a reconnu qu'au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi, il y a un joueur qui était réellement son chouchou.

Ce joueur, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé contre Newcastle . Pour l'ancienne footballeuse, l'attaquant international gabonais est l'exemple à suivre pour tout le monde, tant les années ne semblent pas avoir de prise sur lui. Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau a avoué qu'elle craquait pour Aubameyang et que l'OM ne s'était pas trompé en le faisant revenir d'Arabie Saoudite lors du mercato.

Aubameyang, un exemple à l'OM

La consultante de Canal+ estime que Pierre-Emerick est un vrai professionnel qui respecte l'Olympique de Marseille. « Aubameyang me surprend, je suis presque abasourdie par son niveau de jeu. Quand tu marques des buts et que tu fais gagner ton équipe en Ligue des champions, c’est que tu as un très très bon niveau. Il a encore été bon samedi contre Toulouse. Malgré le résultat, j’ai trouvé qu’il avait été décisif. Il est en forme physiquement. Vu son âge, cela veut dire qu’il est hyper pro sur tous les à-côtés du foot », a fait remarquer Laure Boulleau au sujet de l'attaquant de l'OM, lequel a eu 36 ans en juin dernier.

Il est vrai que même chez les supporters de Marseille, on doutait de la capacité de PEA de redevenir un joueur capable d'être décisif. Mais en l'espace de quatre mois, Aubameyang a réussi à faire fermer toutes les bouches.