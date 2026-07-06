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Kylian Mbappé atomise la sénatrice paraguayenne qui l'a insulté

Kylian Mbappé06 juil. , 19:58
parCorentin Facy
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Kylian Mbappé a répondu avec classe et fermeté aux ignobles insultes racistes de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla. Le capitaine de l’équipe de France ne laisse rien passer.
Le Paraguay a un nouvel ennemi, il s’agit de Kylian Mbappé. L’attaquant de l’équipe de France a marqué face à la sélection sud-américaine samedi soir et surtout, il a volontairement omis de serrer la main à ses adversaires, lesquels ont tout fait pour le faire disjoncter tout au long de ce huitième de finale de Coupe du monde. Cette attitude a déplu à la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, laquelle a prononcé d’immondes insultes racistes à l’encontre du buteur du Real Madrid.
« Un Camerounais issu de la colonisation, s’efforçant désespérément de passer pour un Français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid (…) Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus cultivés qu’il ait jamais entendus, c’étaient des chimpanzés » a notamment lancé Celeste Amarilla dans plusieurs messages abjectes sur les réseaux sociaux. La réaction de Kylian Mbappé était attendue, elle est arrivée ce lundi soir sur son compte X.
« Madame Celeste Amarilla, Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition » a d’abord lancé le buteur français, pas rancunier contre les joueurs paraguayens mais beaucoup plus contre cette sénatrice, puis de poursuivre.

La réponse parfaite de Kylian Mbappé

« Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde » a ajouté Kylian Mbappé. Un message plein de classe mais aussi de fermeté de la part du capitaine des Bleus, qui condamne évidemment les insultes dont il a été la cible.
Un message qui à n’en pas douter sera massivement relayée par les supporters français, mais pas uniquement, tant les insultes proférées par Celeste Amarilla contre le numéro 10 de l’équipe de France a indigné aux quatre coins du globe.

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personne ne t'aime et ne veut de ta race

Kylian Mbappé atomise la sénatrice paraguayenne qui l'a insulté

A quel moment en 2026 une politique est autorisée à tenir ce genre de propos sur la place publique ?!! Qui ose retransmettre un tel racisme ouvert ?? Elle doit être virée et condamnée sur le champs !!

Kylian Mbappé atomise la sénatrice paraguayenne qui l'a insulté

Toi ta rien compris tu es binaire... Pas étonnant...

Portugal-Espagne : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)

Sont tous coincés par l’enjeu… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Kylian Mbappé atomise la sénatrice paraguayenne qui l'a insulté

Justement non.. être contre ca puis voter pour un parti qui banalise ca...cest la définition meme de l'incohérence ... tu sais les mecs qui agitent un drapeau bleu blanc rouge suivi dun cri de singe

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