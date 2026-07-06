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Portugal-Espagne : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)

Mondial 202606 juil. , 19:33
parCorentin Facy
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Huitième de finale du Mondial 2026
Portugal : Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes - Bruno Fernandes, Neves, Vitinha - Neto, Cristiano Ronaldo, J.Felix
Espagne : Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri, Olmo - Lamine Yamal, Baena, Oyarzabal
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Derniers commentaires

PSG : L'astuce qui excite Nasser Al-Khelaifi pour un Parc à 70.000 places

Dans quasi tous les stades , les tribunes derrière les cages , les sièges ne servent pas à grand chose , autant sécuriser ces tribunes afin qu'il n'y ai pas de risque "d'écrasement " de la part du public en général assez engoué et ... de toutes façons, à 95% du temps les supporters restent en position debout

OL : Corentin Tolisso prolonge jusqu'en 2029

et qui veut de toi ?

PSG : L'astuce qui excite Nasser Al-Khelaifi pour un Parc à 70.000 places

Je sais pas qui a pondu cette règle colle quoi il ne fallait plus de place debout dans un stade. Derrière les deux buts ce ne doit être que des places debout

OL : Corentin Tolisso prolonge jusqu'en 2029

Mouai personne ne veut de lui quoi !!

Le Brésil a malmené un chat, le karma est violent

Les stat's d'Endrick sont plutôt bonnes quand tu sais qu'il ne jouait pas à sa place ...

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