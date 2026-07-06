OL : Corentin Tolisso prolonge jusqu'en 2029

Le capitaine de l'Olympique Lyonnais a prolongé son contrat de deux ans, Corentin Tolisso est donc lié avec son club formateur jusqu'en 2029. Il aurait accepté une baisse de son salaire.

C'était une rumeur depuis quelques heures, c'est désormais officiel, Corentin Tolisso a prolongé ce lundi son contrat avec l'OL. « C’était une évidence pour moi de poursuivre l'aventure avec mon club de cœur. Porter ce maillot et être le capitaine de cette équipe est une grande fierté. J’aime le rôle que j’occupe au sein du groupe, aussi bien sur le terrain qu’auprès des plus jeunes. J’ai le sentiment d’avoir franchi un nouveau cap cette saison grâce au travail réalisé avec le coach. Je suis également convaincu par la nouvelle dynamique impulsée par Michele Kang, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean. La saison que nous venons de réaliser a montré de quoi ce groupe était capable et a renforcé notre conviction que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. J’ai toujours la même ambition : gagner un trophée avec l’OL et tout faire pour ramener le club en Ligue des Champions », a confié Corentin Tolisso après avoir paraphé sa prolongation.

Tolisso a baissé son salaire

Selon plusieurs sources, pour prolonger son contrat à l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso aurait accepté de baisser son salaire, afin que le club rhodanien entre plus facilement dans les normes exigées par l'UEFA et la DNCG. Jusqu'à maintenant, le milieu de terrain de 31 ans était le plus gros salaire avec 5,45 millions par an. Après un passage au Bayern Munich entre 2017 et 2022, Corentin Tolisso était revenu à Lyon à l'initiative de Jean-Michel Aulas. Et l'histoire ne pouvait pas s'arrêter comme cela.