OL : Corentin Tolisso prolonge jusqu'en 2029

Dans quasi tous les stades , les tribunes derrière les cages , les sièges ne servent pas à grand chose , autant sécuriser ces tribunes afin qu'il n'y ai pas de risque "d'écrasement " de la part du public en général assez engoué et ... de toutes façons, à 95% du temps les supporters restent en position debout
et qui veut de toi ?
Je sais pas qui a pondu cette règle colle quoi il ne fallait plus de place debout dans un stade. Derrière les deux buts ce ne doit être que des places debout
Mouai personne ne veut de lui quoi !!
Les stat's d'Endrick sont plutôt bonnes quand tu sais qu'il ne jouait pas à sa place ...
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Il y a 25 ans, un amour est né... Et il n'est pas près de s'arrêter ❤️💙 L'aventure continue avec notre capitaine #Tolisso2029 | @CorentinTolisso