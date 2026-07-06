OM : Une offre décisive à 45 ME arrive sous 24h

Ce serait évidemment très excitant. Mais il peut tout aussi bien favoriser l'Argentine...
On va rapidement voir si c'est le cas avec Olise
Le petit Donald doit avoir un sacré dossier sur Gianni Infantino pour qu'il en arrive à se dégonfler si vite. Il faut dire qu'en 2022... le Qatar et Gianni Infantino était sur la même longueur d'onde pour Messi et l'Argentine. Hum.... Ce n'est pas tous les jours qu'une personne peut se vanter de gagner 16 000 euros par jour.
(Des choix très forts salués par la presse belge qui n’en revient pas d’avoir un sélectionneur capable de trancher dans le vif) ??? , donc , approuvé par les médias 🤔 , perso , je pense que les médias, n'ont pas a intervenir d'une décision d'un sélectionneur, leur taf , consiste uniquement a informer, et rien qu’a informer les faits, mais en aucune cas prendre parti ... le public reste influençable et devient (pour ne pas dire "est devenu") incapable d'avoir ses propres opinions, et cest très dommage
Ahhh , ce bon vieux Tony Chaperon , il me manque 🤣
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