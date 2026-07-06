OM : Une offre décisive à 45 ME arrive sous 24h

OM : Une offre décisive à 45 ME arrive sous 24h

OM06 juil. , 12:00
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OM sait que l’été sera chaud sur le mercato. Mason Greenwood est plus que jamais sur le départ, même si les clubs intéressés peinent à atteindre le montant souhaité par les Phocéens.
L’Olympique de Marseille veut se faire respecter sur le marché des transferts. Le club phocéen a plus que jamais besoin de liquidités et ne souhaite pas brader ses meilleurs éléments. Il paraît désormais acquis que Mason Greenwood quittera l’OM dans les prochains jours. Plusieurs clubs sont à l’affût pour s’attacher les services de l’Anglais, notamment Fenerbahçe et l’AS Roma. Le joueur a déjà donné son accord aux deux clubs, qui doivent désormais trouver un terrain d’entente avec les pensionnaires du Stade Vélodrome pour finaliser l’opération.

Greenwood vendu, ça se précise fortement 

Dans ce dossier, l’OM espère récupérer près de 50 millions d’euros. Ni Fenerbahçe ni l’AS Roma n’ont, pour le moment, atteint ce montant XXL. Mais c’est bien le club italien qui semble le plus proche des exigences marseillaises. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, la Roma va en effet transmettre d’ici mardi une offre de 45 millions d’euros (bonus compris) à l’Olympique de Marseille pour Mason Greenwood.

Lire aussi

Il l'avoue, l'OM aurait du être viré par l'UEFAIl l'avoue, l'OM aurait du être viré par l'UEFA
Reste à savoir si cette offre sera acceptée ou non, dans un dossier que l’OM souhaite régler rapidement afin de passer à autre chose et d’éviter d’impacter son vestiaire. Mason Greenwood n’a plus la tête à Marseille, et un départ rapide pourrait arranger toutes les parties. Fenerbahçe devrait également répondre à l’offre romaine dans une bataille qui reste ouverte. Marseille pourra ensuite se concentrer sur le recrutement d’un remplaçant pour son joueur phare, une tâche loin d’être simple compte tenu de ses moyens limités sur le marché des transferts.
Bruno Genesio et Grégory Lorenzi devront être parfaitement alignés sur la direction à suivre pour renforcer convenablement et durablement l'effectif phocéen.
Articles Recommandés
Openda A Lol 4 Negociateurs Tres Speciaux Sactivent
OL

Openda à l'OL, 4 négociateurs très spéciaux s'activent

Tv Portugal Espagne A Quelle Heure Et Sur Quelles Chaines
Mondial 2026

TV : Portugal - Espagne, à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Mondial 2026 Letexier Peut Venger La France Largentine A Peur
Mondial 2026

Mondial 2026 : Letexier peut venger la France, l'Argentine a peur

Balogun Blanchi Luefa Massacre La Fifa
Mondial 2026

Balogun blanchi, l’UEFA massacre la FIFA

Fil Info

06 juil. , 12:40
Openda à l'OL, 4 négociateurs très spéciaux s'activent
06 juil. , 12:35
TV : Portugal - Espagne, à quelle heure et sur quelles chaînes ?
06 juil. , 12:20
Mondial 2026 : Letexier peut venger la France, l'Argentine a peur
06 juil. , 12:05
Balogun blanchi, l’UEFA massacre la FIFA
06 juil. , 11:30
ASSE : Un dossier à 5M rend fou à Saint-Etienne
06 juil. , 11:00
PSG : Son départ est bouclé, Fabrizio Romano confirme
06 juil. , 10:40
Il l'avoue, l'OM aurait du être viré par l'UEFA
06 juil. , 10:20
Brésil : « L’image est dingue », Neymar lui fait pitié
06 juil. , 10:00
Angleterre : La VAR était mexicaine, Tuchel est furieux

Derniers commentaires

Mondial 2026 : Letexier peut venger la France, l'Argentine a peur

Ce serait évidemment très excitant. Mais il peut tout aussi bien favoriser l'Argentine...

Balogun blanchi, l’UEFA massacre la FIFA

On va rapidement voir si c'est le cas avec Olise

« Corruption » au Mondial, Rudi Garcia pète les plombs

Le petit Donald doit avoir un sacré dossier sur Gianni Infantino pour qu'il en arrive à se dégonfler si vite. Il faut dire qu'en 2022... le Qatar et Gianni Infantino était sur la même longueur d'onde pour Messi et l'Argentine. Hum.... Ce n'est pas tous les jours qu'une personne peut se vanter de gagner 16 000 euros par jour.

Rudi Garcia vire De Bruyne, la Belgique l’adore

(Des choix très forts salués par la presse belge qui n’en revient pas d’avoir un sélectionneur capable de trancher dans le vif) ??? , donc , approuvé par les médias 🤔 , perso , je pense que les médias, n'ont pas a intervenir d'une décision d'un sélectionneur, leur taf , consiste uniquement a informer, et rien qu’a informer les faits, mais en aucune cas prendre parti ... le public reste influençable et devient (pour ne pas dire "est devenu") incapable d'avoir ses propres opinions, et cest très dommage

EdF : « Le Paraguay avait trouvé un allié », un arbitre confirme le scandale

Ahhh , ce bon vieux Tony Chaperon , il me manque 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading