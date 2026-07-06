OM : Une offre décisive à 45 ME arrive sous 24h

L’OM sait que l’été sera chaud sur le mercato. Mason Greenwood est plus que jamais sur le départ, même si les clubs intéressés peinent à atteindre le montant souhaité par les Phocéens.

L’Olympique de Marseille veut se faire respecter sur le marché des transferts. Le club phocéen a plus que jamais besoin de liquidités et ne souhaite pas brader ses meilleurs éléments. Il paraît désormais acquis que Mason Greenwood quittera l’ OM dans les prochains jours. Plusieurs clubs sont à l’affût pour s’attacher les services de l’Anglais, notamment Fenerbahçe et l’AS Roma. Le joueur a déjà donné son accord aux deux clubs, qui doivent désormais trouver un terrain d’entente avec les pensionnaires du Stade Vélodrome pour finaliser l’opération.

Greenwood vendu, ça se précise fortement

Dans ce dossier, l’OM espère récupérer près de 50 millions d’euros. Ni Fenerbahçe ni l’AS Roma n’ont, pour le moment, atteint ce montant XXL. Mais c’est bien le club italien qui semble le plus proche des exigences marseillaises. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, la Roma va en effet transmettre d’ici mardi une offre de 45 millions d’euros (bonus compris) à l’Olympique de Marseille pour Mason Greenwood.

Reste à savoir si cette offre sera acceptée ou non, dans un dossier que l’OM souhaite régler rapidement afin de passer à autre chose et d’éviter d’impacter son vestiaire. Mason Greenwood n’a plus la tête à Marseille, et un départ rapide pourrait arranger toutes les parties. Fenerbahçe devrait également répondre à l’offre romaine dans une bataille qui reste ouverte. Marseille pourra ensuite se concentrer sur le recrutement d’un remplaçant pour son joueur phare, une tâche loin d’être simple compte tenu de ses moyens limités sur le marché des transferts.

Bruno Genesio et Grégory Lorenzi devront être parfaitement alignés sur la direction à suivre pour renforcer convenablement et durablement l'effectif phocéen.