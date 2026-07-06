Le PSG joue un double jeu avec Barcola

Malgré son statut de remplaçant, Bradley Barcola reste perçu comme un joueur important au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne serait pas mécontent de le garder la saison prochaine. Mais d’un autre côté, les dirigeants parisiens accepteraient volontiers une offre énorme pour leur ailier.

Ce n’est pas un hasard si Bradley Barcola fait l’objet de tant de rumeurs. Ces bruits de couloir sont évidemment liés à sa situation au Paris Saint-Germain . Absent du meilleur onze de Luis Enrique, l’ailier français commence à s’impatienter. Et de leur côté, les dirigeants parisiens ne sont plus si certains de vouloir conserver l’ancien Lyonnais sous contrat jusqu’en 2028. Le journaliste Fabrizio Romano décrit un joueur jugé important mais pas forcément intouchable en interne.

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Je vous conseille toujours de garder un œil sur Bradley Barcola, a commenté le spécialiste De nombreuses personnes me demandent s'il préfère un club par rapport à l'autre. Mais à l'heure actuelle, je peux vous garantir que Barcola reste ouvert à tout. Le premier point, c'est que tant qu'il dispute la Coupe du monde avec l'équipe de France, rien ne se passera. Le deuxième point, c'est que le Paris Saint-Germain réclame beaucoup d'argent. » , a commenté le spécialiste mercato sur sa chaîne YouTube.

« Le troisième : ce n'est pas un joueur qui n'est pas à vendre, il n'est pas considéré comme un joueur intouchable au PSG. C'est un joueur important pour l'équipe, mais pas intouchable. Le PSG serait content de continuer avec lui. Mais si une offre conséquente est envoyée au joueur et au Paris Saint-Germain, il faudra encore garder un œil sur lui. Liverpool est là, n'oubliez pas Liverpool, mais aussi Arsenal. Mais la priorité d'Arsenal c'est Morgan Rogers. Donc Barcola est une possibilité si Morgan Rogers ne vient pas », a expliqué Fabrizio Romano, quasi certain que la situation du Parisien évoluera pendant l’été.