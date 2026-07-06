Le PSG joue un double jeu avec Barcola

Explique moi pourquoi alors la DNCG a approuvé et applaudi les efforts de kang? J’attends ta super analyse de comptable ou de comptoir à toi de choisir
Moi comprend que cetait a endrick davoir ce rôle de fer de lance en étant le numéro 9 du Brésil .. il la pas eu... perso pas surpris Toi et juni lyonnais a la cervelle atrophié toujours dire lyon bien jamais dire du négatif sur ce qui touche de près ou de loin lyon... toi et juni imbecile susceptible paranoïaque lyonnisme chronique
Oui et pourtant, s'il poursuit sa progression, il aura un tout autre niveau pour la prochaine. Je ne le souhaite pas mais on pourrait le regretter.
Il est surtout partie avec une belle valise!
L'acte fondateur d'une saison ratée.
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