Le PSG annonce la signature d'un gardien de but de l'AC Milan

Quelques heures après avoir officialisé le prêt de Renato Marin à un club portugais, le Paris SG a annoncé la signature d'Alessandro Longoni, jeune gardien de but de 18 ans qui arrive de l'AC Milan.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien de but italien Alessandro Longoni. Âgé de 18 ans, le natif de Côme s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. Il portera le numéro 16 », précise le Paris Saint-Germain dans un communiqué. Avant de signer au PSG, Longoni était sous contrat avec l'AC Milan.