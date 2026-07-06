Le PSG annonce la signature d'un gardien de but de l'AC Milan

Le PSG annonce la signature d'un gardien de but de l'AC Milan

PSG06 juil. , 18:07
parClaude Dautel
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Quelques heures après avoir officialisé le prêt de Renato Marin à un club portugais, le Paris SG a annoncé la signature d'Alessandro Longoni, jeune gardien de but de 18 ans qui arrive de l'AC Milan.
« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien de but italien Alessandro Longoni. Âgé de 18 ans, le natif de Côme s’est engagé avec le Club jusqu’en 2031. Il portera le numéro 16 », précise le Paris Saint-Germain dans un communiqué. Avant de signer au PSG, Longoni était sous contrat avec l'AC Milan.
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Derniers commentaires

PSG : L'astuce qui excite Nasser Al-Khelaifi pour un Parc à 70.000 places

Dans quasi tous les stades , les tribunes derrière les cages , les sièges ne servent pas à grand chose , autant sécuriser ces tribunes afin qu'il n'y ai pas de risque "d'écrasement " de la part du public en général assez engoué et ... de toutes façons, à 95% du temps les supporters restent en position debout

OL : Corentin Tolisso prolonge jusqu'en 2029

et qui veut de toi ?

PSG : L'astuce qui excite Nasser Al-Khelaifi pour un Parc à 70.000 places

Je sais pas qui a pondu cette règle colle quoi il ne fallait plus de place debout dans un stade. Derrière les deux buts ce ne doit être que des places debout

OL : Corentin Tolisso prolonge jusqu'en 2029

Mouai personne ne veut de lui quoi !!

Le Brésil a malmené un chat, le karma est violent

Les stat's d'Endrick sont plutôt bonnes quand tu sais qu'il ne jouait pas à sa place ...

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