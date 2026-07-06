Ligue 1 : Le calendrier de la 1e journée dévoilé

PSG : L'astuce qui excite Nasser Al-Khelaifi pour un Parc à 70.000 places

Dans quasi tous les stades , les tribunes derrière les cages , les sièges ne servent pas à grand chose , autant sécuriser ces tribunes afin qu'il n'y ai pas de risque "d'écrasement " de la part du public en général assez engoué et ... de toutes façons, à 95% du temps les supporters restent en position debout