L'OM prépare un énorme coup avec cette star marocaine

Bein oui tu m'étonnes .... Vu que sur cette journée , c'est ton club qui a été favorisé....Mauvaise foi et clubisme cumulé....
Foot01 c'est un peu des archéologues du foot, ils déterrent des choses oubliées depuis longtemps et il faudrait qu'on y trouve un intérêt... :)
Non non et non, il n'y a jamais rouge contre le nantais pour les gens qui ont deja joué au foot dans leur vie et qui sont lucides et non supporters benets.....La preuve l'arbitre avait bien jugé des le départ
Boga ou Diop ça peut être bien. Cho pourquoi pas.
Encore un qui parle sans savoir. Tu es dans la tête des joueurs pour savoir ce qu'ils veulent? Remarque, déjà quand on écrit l'enfer des supporters marseillais, on montre son ignorance.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
