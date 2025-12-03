ICONSPORT_278561_0131

L'OM prépare un énorme coup avec cette star marocaine

OM03 déc. , 8:20
parMehdi Lunay
Ismael Saibari réalise une grosse saison sous le maillot du PSV Eindhoven. De quoi créer un fort engouement en Europe pour le milieu marocain. L'OL fait partie de candidats les plus sérieux pour accueillir l'international.
En Europe, les milieux de terrain ne sont pas nombreux à avoir de meilleures statistiques qu'Ismaël Saibari. Le Marocain du PSV a déjà inscrit 10 buts toutes compétitions confondues cette saison dont 8 en championnat néerlandais et 2 en Ligue des champions. Le joueur de 24 ans a passé un cap cette saison, comme l'a démontré son triplé lors du choc à Feyenoord en octobre dernier et son influence croissante en sélection marocaine. Très polyvalent, Saibari peut évoluer derrière l'attaquant, comme ailier ou dans le rôle d'un milieu excentré. De quoi séduire beaucoup de clubs européens.

L'OM dans la bataille pour Saibari

L'Olympique de Marseille fait partie des prétendants les plus sérieux pour Ismaël Saibari et, ce dès le mois de janvier. Une rumeur confirmée par l'un des journalistes les plus réputés au mercato, Ekrem Konur. Néanmoins, ce dernier annonce une concurrence très fournie sur l'international marocain. « Le talent du PSV Saibari sera très courtisé en janvier. Milan, Benfica, Marseille, Aston Villa, Fulham, Brighton, Leeds sont sur le coup », a t-il posté sur X.

Un intérêt logique puisque l'OM a besoin de recruter un milieu offensif cet hiver. Dans cette optique, le club phocéen regarde aussi du côté de Rennes avec Ludovic Blas. Saibari est plus performant que le Rennais ces derniers mois, mais il est surtout bien plus cher. Reste à voir si Medhi Benatia pourra influencer positivement Ismael Saibari. Le directeur sportif marocain de l'OM est très écouté par ses jeunes compatriotes. Il a notamment contribué à l'arrivée de Nayef Aguerd l'été dernier en provenance de West Ham. Un transfert à hauteur de 23 millions d'euros salué par les supporters olympiens.
I. Saibari Ben El Basra

I. Saibari Ben El Basra

SpainEspagne Âge 24 Milieu

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Eredivisie

Matchs14
Buts8
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Loading