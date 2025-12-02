ICONSPORT_266745_0757 (1)
Medhi Benatia

L'OM fonce en Croatie pour une pépite à 6 ME

OM02 déc. , 18:00
parQuentin Mallet
0
Pas complètement satisfait de son secteur défensif malgré un mercato estival 2025 productif, l'Olympique de Marseille continue d'explorer le marché. Depuis la Croatie, on apprend que la direction phocéenne prépare 6 millions d'euros pour un défenseur central de 18 ans.
L'Olympique de Marseille vit une saison particulièrement intéressante. Avec le retour en Ligue des Champions, les exigences sont encore plus élevées, alors que Roberto De Zerbi continue de chercher des solutions pour améliorer la qualité de jeu de son effectif. Après un mercato estival agité, théâtre de nombreux mouvements, la direction phocéenne s'apprête à se lancer dans le bain du marché hivernal. Visiblement insatisfaits de la qualité de leur secteur défensif, Pablo Longoria et Medhi Benatia envisagent d'offrir à leur entraineur une nouvelle recrue. Et selon les dernières nouvelles venues de Croatie, le joueur tant attendu pourrait venir tout droit de Split.

L'OM tente un coup en Croatie

C'est en tout cas ce qu'affirme Germanijak. Le média sportif croate révèle que l'OM est entré dans la course pour le (très) jeune Branimir Mlačić. A seulement 18 ans, le défenseur central droitier enchaine les prestations de haut vol avec le Hajduk Split, son club formateur. Artisan de l'excellente saison de son équipe, laquelle est classée deuxième du championnat croate à seulement un point du Dinamo Zagreb, équipe phare du championnat, Mlačić a tapé dans l'oeil de plusieurs très gros clubs européens, au grand désarroi de l'OM.
En effet, le même média indique que Branimir Mlačić figure parmi les priorités du Real Madrid pour le poste de défenseur central, mais aussi de l'Inter Milan. Devant ces intérêts croissants, la direction du club de Split demande au moins 6 millions d'euros pour boucler l'affaire. Germanijak souligne l'ascension fulgurante du jeune joueur, de quoi croire en une opportunité de marché plus qu'intéressante pour l'OM, toujours en quête de pépites insoupçonnées.
Olympique Marseille

Olympique Marseille

Ligue 1 #3
N
V
V
V
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs14
V
Victoire9
M
Match nul2
D
Défaite3
Buts Marqués35
Buts Encaissés14

Matchs Récents

Tout afficher
29 novembre 2025 à 21:05
Ligue 1
Olympique MarseilleOlympique Marseille
2
2
Match terminé
ToulouseToulouse
25 novembre 2025 à 21:00
Champions League
Olympique MarseilleOlympique Marseille
2
1
Match terminé
Newcastle UnitedNewcastle United

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
M. Greenwood
10.

M. Greenwood

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge 24 Attaquant
Matchs13
Buts10
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
P. Aubameyang
97.

P. Aubameyang

GABGAB Âge 36 Attaquant
Matchs12
Buts5
Passes décisives5
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

Tout à fait ! Après pour parler de Satriano ça me ferait plaisir qu’il y arrive pas parce que je supporte Lyon mais parce que j’aime ce genre de joueur qui se dépense énormément et qui ne râle jamais

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Sans surprise on est l'equipe à abattre et Lyon est tres favorisé

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

on peut parler aussi du cas Viktor Gyökeres,a arsenal il a du mal ,c'est comme ca le foot ,pas une question de le tuer mais il est dans un systeme qui ne lui convient pas!

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

oui faut jamais juger un joueur "inconnu" il peut avoir un temps d'adaptation mais bon dans cette societe faut etre bon tout de suite ...

Angel Gomes viré en janvier, l’OM est sans pitié

La plus grosse déception du mercato de l'été.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

