L'OM fonce en Croatie pour une pépite à 6 ME

Pas complètement satisfait de son secteur défensif malgré un mercato estival 2025 productif, l'Olympique de Marseille continue d'explorer le marché. Depuis la Croatie, on apprend que la direction phocéenne prépare 6 millions d'euros pour un défenseur central de 18 ans.

L' Olympique de Marseille vit une saison particulièrement intéressante. Avec le retour en Ligue des Champions, les exigences sont encore plus élevées, alors que Roberto De Zerbi continue de chercher des solutions pour améliorer la qualité de jeu de son effectif. Après un mercato estival agité, théâtre de nombreux mouvements, la direction phocéenne s'apprête à se lancer dans le bain du marché hivernal. Visiblement insatisfaits de la qualité de leur secteur défensif, Pablo Longoria et Medhi Benatia envisagent d'offrir à leur entraineur une nouvelle recrue. Et selon les dernières nouvelles venues de Croatie, le joueur tant attendu pourrait venir tout droit de Split.

L'OM tente un coup en Croatie

C'est en tout cas ce qu'affirme Germanijak. Le média sportif croate révèle que l'OM est entré dans la course pour le (très) jeune Branimir Mlačić. A seulement 18 ans, le défenseur central droitier enchaine les prestations de haut vol avec le Hajduk Split, son club formateur. Artisan de l'excellente saison de son équipe, laquelle est classée deuxième du championnat croate à seulement un point du Dinamo Zagreb, équipe phare du championnat, Mlačić a tapé dans l'oeil de plusieurs très gros clubs européens, au grand désarroi de l'OM.

En effet, le même média indique que Branimir Mlačić figure parmi les priorités du Real Madrid pour le poste de défenseur central, mais aussi de l'Inter Milan. Devant ces intérêts croissants, la direction du club de Split demande au moins 6 millions d'euros pour boucler l'affaire. Germanijak souligne l'ascension fulgurante du jeune joueur, de quoi croire en une opportunité de marché plus qu'intéressante pour l'OM, toujours en quête de pépites insoupçonnées.