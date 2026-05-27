L'OM suit de près Jorge Carrascal
Jorge Carrascal sur les tablettes de l'OM

L'OM s'intéresse à un fou furieux colombien

OM27 mai , 13:00
parClaude Dautel
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Pour son prochain mercato, l'OM va devoir tenter des coups. Frank McCourt a décidé de mettre au régime les finances de son club, et Grégory Lorenzi, le futur directeur sportif marseillais n'aura pas des moyens colossaux. Parmi les pistes évoquées, le nom de Jorge Carrascal revient régulièrement.
Les supporters de l'Olympique de Marseille aiment les joueurs ayant un fort caractère, et si le club phocéen recrute Jorge Carrascal ils seront servis. Agé de 28 ans, le milieu international colombien est du genre à facilement dégoupiller si on l'énerve. Pour preuve, ce jeudi, la commission de discipline de la ligue brésilienne va se pencher sur le cas de Jorge Carrascal, qui a pété les plombs lors d'un récent match entre Flamengo et Palmeiras. Ce jour-là, le joueur de Flamengo a été expulsé après avoir taclé un défenseur adverse au visage d'un grand coup de pied. Et ce n'est pas le premier fait d'armes du joueur, puisqu'il en est à 4 expulsions cette saison. Ce qui n'empêche pas plusieurs clubs, dont l'OM, de le suivre au point même d'envisager de le recruter selon RTI Esporte.
Arrivé l'été dernier au Flamengo en provenance du Dinamo Moscou pour 12,5 millions d'euros, Jorge Carrascal a également eu des soucis extra-sportifs, notamment parce qu'il sortait un peu trop souvent au goût de son entraîneur, Leonardo Jardim. En attendant, l'agence de presse brésilienne confirme que l'Olympique de Marseille est bien en contact avec Flamengo et Jorge Carrascal. « Le joueur colombien a reçu des marques d'intérêt du FK Krasnodar (Russie) et du Shakhtar Donetsk (Ukraine). Son entourage est également en discussion avec des clubs d'Europe de l'Est, ainsi qu'avec l'Olympique de Marseille, qui envisage de formuler une offre officielle », précisent nos confrères brésiliens. Malgré ses frasques, l'international colombien a tout de même conservé une valeur autour des 13 millions d'euros, preuve qu'il a tout de même des qualités footballistiques.
Lors du dernier mercato d'hiver, le nom de Jorge Carrascal avait déjà été évoqué du côté de l'Olympique de Marseille. Mais à l'époque, Flamengo s'était montré très gourmand pour laisser partir son joueur et le duo Longoria-Benatia avait finalement laissé tomber. Même si les deux hommes ont, depuis, quitté l'OM, le contact n'a visiblement pas été totalement coupé avec le milieu offensif aux 22 sélections.
J. Carrascal Guardo

J. Carrascal Guardo

ColombiaColombie Âge 28 Milieu

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T. V doit être dans un EHPAD, depuis longtemps, en phase terminale😂

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Bah il va dire le contraire hein ?! On verra qui sortira vainqueur. Ce sera un beau match. Mais moi, je mets une petite pièce sur Paris !! 🤞

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