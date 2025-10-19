OM : Gouiri opéré et absent trois mois

Perso je prend vos titres n'ont aucune saveur
mdr c'est quoi cet angle éclaté ou le ballon en plus n'est pas collé au bras ? il y a un autre angle ou on voit bien le ballon au dessus de la ligne donc peno et rouge logique. Fin du débat.
Sans compter que la valeur de Fofana risque de baisser...... Mikautadze s’est sacrifier parce que Fofana espérait etre vendu + de 40M€....... Mikautdze était un vrai lyonnais, Fofana est un mercenaire belge qui roule pour lui même....
Frustré je n'ai pu voir que la première mi-temps au vue de tous ces buts magnifiques dans le résumé...mais heureux en me levant ce matin, difficile du coup d'en parler petit bémol tout de même sur la double peine toujours aussi débile a mon avis
Ça sent l'amertume 😌
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
