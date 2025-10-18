G3kYwxAWkAADZiI

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

OM18 oct. , 22:58
parJérôme Capton
22
Tandis que l'OM est en train de balayer Le Havre, un fait de match risque de faire parler. Car, après l'intervention de la VAR, l'arbitre a sifflé la double peine contre le club normand, à savoir penalty et carton rouge contre Lloris en première période. Sauf qu'il n'y avait pas penalty puisque la main n'était pas dans la surface.
Benoît Dechepy a patienté, et attendu que la VAR lui permette de décider qu'il pouvait légitimement expulser et accorder un penalty à l'Olympique de Marseille suite à une main de Gautier Lloris dans la surface. Alors que l'OM était mené au score, Mason Greenwood ne s'est donc pas fait prié pour égaliser. Sauf que sur une caméra située au-dessus de l'action, il est évident que la main n'a pas eu lieu dans la surface de réparation et qu'il y avait donc coup-franc et pas penalty pour l'Olympique de Marseille. Encore une fois, on se demande à quoi sert l'assistance vidéo aux arbitres, et surtout si réellement les commentateurs de Ligue 1+, qui ont accès à d'autres images, savaient que l'arbitre se plantait au moment de faire leur analyse. Bref, cela ne changera pas la face du monde, mais encore une fois ce samedi, entre cela et l'arrêt du match à Nice, on ne peut pas dire que l'arbitrage français soit sorti grandi.
22
Articles Recommandés
Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée

ICONSPORT_274051_0204
Ligue 1

L1 : Greenwood porte l'OM au sommet

ICONSPORT_267306_0027
PSG

PSG : Le Barça a rendu Luis Enrique complètement fou

Fil Info

23:05
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
23:04
L1 : Greenwood porte l'OM au sommet
22:30
PSG : Le Barça a rendu Luis Enrique complètement fou
21:59
L2 : Le Mans frappe un gros coup à Saint-Etienne
21:51
L1 : Nouvelle double peine à Marseille, Le Havre scandalisé
21:40
L’OM piqué, les Marseillais préfèrent Paris
21:35
« Daech daech on t’enc... » : L’arbitre de Nice-OL s’excuse
21:26
N2 : Bordeaux balaie le leader et remonte vers la tête

Derniers commentaires

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

J’avoue que l’accumulation de fautes d’arbitrages en 8 journées sans qu’aucun arbitre ne s'exprime sur ses propres erreurs, créé un sentiment de frustration. Il est urgent que le corps arbitral prenne le micro soit pour justifier clairement les décisions soit pour reconnaître qu’il y a eu une erreur d'appréciation....

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Bah il aurait crié au complot favorisant l'OM. Avec ce genre de type, il y a faute et complot en fonction du maillot du joueur.

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

C'était le premier match avec autant d'absents titulaires... Il y a eu des réglages par la suite.

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

Le gars vit dans un monde en 2 dimensions.

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

C est ca tout dépendra de notre saison et nos prestations en LDC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
O. Lyonnais
1585031183
5
Monaco
14842217134
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Nice
1183231214-2
9
Paris
1073131213-1
10
Toulouse
1073131112-1
11
Rennes
107241910-1
12
Brest
8722311110
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
27025516-11

Loading