L'OM n'en veut plus, il reçoit une offre de son ex

OM15 janv. , 11:20
parCorentin Facy
Utilisé à seulement 6 reprises par Roberto De Zerbi cette saison, Ulisses Garcia pourrait quitter l’OM au mois de janvier. L’international suisse est la cible de son ancien club, les Young Boys de Berne.
Recruté par l’Olympique de Marseille pour 4 millions d’euros en janvier 2024, Ulisses Garcia a alterné le correct et le moins bon en Provence. Ecarté du groupe professionnel à l’été 2025, l’international suisse avait finalement gagné sa place aux yeux de Roberto De Zerbi, qui n’avait pas hésité à le réintégrer et à le faire jouer plusieurs matchs de Ligue 1 lors de la seconde partie de la saison 2024-2025. Depuis la reprise en août en revanche, c’est beaucoup plus difficile pour Ulisses Garcia qui ne compte que 6 matchs toutes compétitions confondues.
Pire, l’ancien du Werder Brême ne fait plus partie du groupe généralement convoqué par l’entraîneur italien de l’OM pour les matchs en raison de la forte concurrence à son poste (Murillo, Weah, Emerson, Medina). Cette situation n’est pas passée inaperçue dans son ancien club. En effet, le média suisse Nau nous apprend que les Young Boys ont manifesté leur intérêt pour un retour d’Ulisses Garcia lors de ce mercato hivernal. Certaines conditions financières devront néanmoins être remplies pour que le deal aboutisse et pour l’heure, aucun autre détail n’a filtré.

Ulisses Garcia de retour en Suisse ?

Autrement dit, on ignore encore si ce dossier ira au bout mais du côté des Young Boys, il existe un réel intérêt pour Ulisse Garcia et une volonté clairement assumée de faire revenir celui qui, à 30 ans, pourrait être tenté de revenir dans son ancien club pour retrouver un temps de jeu conséquent. Du côté de Berne, on cherche à vite se renforcer en ce mois de janvier à ce poste de latéral gauche afin de compenser numériquement la blessure de Jaouen Hadjam, opéré à la cheville. Reste à voir si un accord pourra être trouvé. De toute évidence, l’Olympique de Marseille ne se montrera pas trop gourmand pour un potentiel départ d’Ulisses Garcia, dont le contrat expire en juin 2028. Une éternité pour un élément indésirable et très peu utilisé.

