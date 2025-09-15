leonardo balerdi ICONSPORT_258759_0030

L'OM ne veut plus de Balerdi, la Juve revient

OM15 sept. , 13:40
parCorentin Facy
Capitaine de l’OM depuis un an, Leonardo Balerdi est en danger à Marseille après les recrutements de Facundo Medina, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Une aubaine pour la Juventus Turin.
Taulier de Roberto De Zerbi la saison dernière, Leonardo Balerdi a été l’un des joueurs de l’Olympique de Marseille les plus courtisés du mercato estival. L’Atlético de Madrid, Newcastle mais surtout la Juventus Turin ont sondé le club phocéen pour un potentiel transfert du défenseur argentin, estimé à environ 40 millions d’euros. La porte ne s’est toutefois jamais ouverte, l’OM estimant son joueur trop important et par conséquent intransférable. Quelques semaines plus tard, la donne a pourtant évolué.
Marseille a recruté Facundo Medina, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard, et Leonardo Balerdi va devoir cravacher pour rester titulaire. Une situation que la Juve suit toujours avec énormément d’attention selon le site spécialisé TuttoJuve. Nos confrères italiens appuient sur le fait que Leonardo Balerdi est en grand danger à Marseille et que son statut de titulaire est plus menacé que jamais. Une aubaine pour la Vieille Dame, qui a bien l’intention de revenir à la charge l’été prochain pour s’offrir le défenseur argentin de 26 ans.

La Juve est toujours intéressée par Balerdi

« La Juve continue de le surveiller » écrit la presse italienne. Igor Tudor et Damien Comolli sont fans du joueur et pourraient bien profiter de la situation pour récupérer le capitaine argentin de l’OM à un prix moins important que celui réclamé l’été dernier. Reste que du côté de Roberto De Zerbi, on continue de considérer l’international argentin comme un élément central du projet. Il sera toutefois intéressant de voir quelle place aura Balerdi dans les prochaines semaines avec de grosses échéances à venir (Real Madrid, PSG). Car sortir Aguerd, Pavard ou Medina de l’équipe ne sera pas simple non plus pour le coach de l’OM, confronté à de sacrés problèmes de riche. 
Derniers commentaires

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Tant qu'à vouloir faire l'intellectuel, 'le PSG tremble " c'est une métonymie pas une métaphore. Ou à la rigueur pour faire simple pour toi, une personnification. Le fuyard là, rires.

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

Campos pointe surtout du doigt l'étroitesse de sa relation avec ses coachs. Ce qui est une très bonne chose.

Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)

bravo a mr umtiti, il aura touché le graal

PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »

"Je n’ai pas revu les images, mais sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net." Le ressentit d'un joueur de foot pro, normal que ça échappe à un sportif de canapé. Comme toujours avec toi, tu transformes une déclaration avec malhonnêteté.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Évidement qu'il s'agit de métaphores bien entendu. Mais au vu des derniers résultats le PSG a bien souvent tenu son rang devant l'OM qui a déjoué devant le talent et le sérieux de nos joueurs. Le colosse là, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

