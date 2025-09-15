L'OM ne veut plus de Balerdi, la Juve revient

Capitaine de l’OM depuis un an, Leonardo Balerdi est en danger à Marseille après les recrutements de Facundo Medina, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Une aubaine pour la Juventus Turin.

Taulier de Roberto De Zerbi la saison dernière, Leonardo Balerdi a été l’un des joueurs de l’Olympique de Marseille les plus courtisés du mercato estival. L’Atlético de Madrid, Newcastle mais surtout la Juventus Turin ont sondé le club phocéen pour un potentiel transfert du défenseur argentin, estimé à environ 40 millions d’euros. La porte ne s’est toutefois jamais ouverte, l’OM estimant son joueur trop important et par conséquent intransférable. Quelques semaines plus tard, la donne a pourtant évolué.

TuttoJuve. Nos confrères italiens appuient sur le fait que Marseille a recruté Facundo Medina, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard, et Leonardo Balerdi va devoir cravacher pour rester titulaire. Une situation que la Juve suit toujours avec énormément d’attention selon le site spécialisé. Nos confrères italiens appuient sur le fait que Leonardo Balerdi est en grand danger à Marseille et que son statut de titulaire est plus menacé que jamais. Une aubaine pour la Vieille Dame, qui a bien l’intention de revenir à la charge l’été prochain pour s’offrir le défenseur argentin de 26 ans.

La Juve est toujours intéressée par Balerdi

« La Juve continue de le surveiller » écrit la presse italienne. Igor Tudor et Damien Comolli sont fans du joueur et pourraient bien profiter de la situation pour récupérer le capitaine argentin de l’OM à un prix moins important que celui réclamé l’été dernier. Reste que du côté de Roberto De Zerbi, on continue de considérer l’international argentin comme un élément central du projet. Il sera toutefois intéressant de voir quelle place aura Balerdi dans les prochaines semaines avec de grosses échéances à venir (Real Madrid, PSG). Car sortir Aguerd, Pavard ou Medina de l’équipe ne sera pas simple non plus pour le coach de l’OM, confronté à de sacrés problèmes de riche.