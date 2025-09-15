OM : « Il faut dire les choses », Longoria frappe fort sur l’affaire Rabiot

Dans une interview accordée à La Provence, Pablo Longoria est revenu en détails sur l’affaire Adrien Rabiot, qui a quitté l’OM cet été après une altercation avec Jonathan Rowe lors de la première journée de Ligue 1.

Il y a tout juste un mois, l’Olympique de Marseille plongeait dans la crise après seulement un match de championnat. Et pour cause, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en venaient aux mains dans le vestiaire olympien à Rennes après la défaite 1-0 au Roazhon Park. Un incident aux conséquences multiples puisque l’ailier anglais et l’international français ont été placés sur la liste des transferts 48 heures après la bagarre. Le départ de Rowe était plus ou moins prévu.

Celui de Rabiot en revanche ne l’était pas du tout pour les dirigeants de l’OM, après la sublime saison de l’international tricolore dans la cité phocéenne. Interrogé par La Provence, Pablo Longoria est revenu en détails sur les coulisses de cette affaire. Le président de l’OM le rappelle, les intentions du club olympien n’étaient pas du tout de se séparer du nouveau joueur de l’AC Milan avant cet écart disciplinaire que le club n’a pas voulu laisser passer.

Longoria revient en détails sur le départ de Rabiot

« C’est bien de refermer cette affaire et de regarder vers l’avant. Je n’ai pas de regret car nous avons été très clairs. Il faut dire les choses sur Adrien. La première, c’est que ça ne change pas la considération que j’ai pour lui. Je crois que le joueur nous a apporté beaucoup de choses. Mais quand tu as la conviction forte que le club doit être structuré de façon à ce que les décisions soient respectées, il n’y a pas de regret. Quand tu es fidèle à tes principes, tu peux dormir tranquille » a d’abord lancé le président de l’OM au quotidien régional, avant de poursuivre.

A. Rabiot France • Âge 30 • Milieu UEFA Nations League Matchs 5 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Serie A Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0