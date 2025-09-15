rabiot s en va un parisien promet l enfer a l om iconsport 265874 0005 1 398292

OM : « Il faut dire les choses », Longoria frappe fort sur l’affaire Rabiot

OM15 sept. , 8:20
parCorentin Facy
Dans une interview accordée à La Provence, Pablo Longoria est revenu en détails sur l’affaire Adrien Rabiot, qui a quitté l’OM cet été après une altercation avec Jonathan Rowe lors de la première journée de Ligue 1.
Il y a tout juste un mois, l’Olympique de Marseille plongeait dans la crise après seulement un match de championnat. Et pour cause, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en venaient aux mains dans le vestiaire olympien à Rennes après la défaite 1-0 au Roazhon Park. Un incident aux conséquences multiples puisque l’ailier anglais et l’international français ont été placés sur la liste des transferts 48 heures après la bagarre. Le départ de Rowe était plus ou moins prévu.
Celui de Rabiot en revanche ne l’était pas du tout pour les dirigeants de l’OM, après la sublime saison de l’international tricolore dans la cité phocéenne. Interrogé par La Provence, Pablo Longoria est revenu en détails sur les coulisses de cette affaire. Le président de l’OM le rappelle, les intentions du club olympien n’étaient pas du tout de se séparer du nouveau joueur de l’AC Milan avant cet écart disciplinaire que le club n’a pas voulu laisser passer.

Longoria revient en détails sur le départ de Rabiot

« C’est bien de refermer cette affaire et de regarder vers l’avant. Je n’ai pas de regret car nous avons été très clairs. Il faut dire les choses sur Adrien. La première, c’est que ça ne change pas la considération que j’ai pour lui. Je crois que le joueur nous a apporté beaucoup de choses. Mais quand tu as la conviction forte que le club doit être structuré de façon à ce que les décisions soient respectées, il n’y a pas de regret. Quand tu es fidèle à tes principes, tu peux dormir tranquille » a d’abord lancé le président de l’OM au quotidien régional, avant de poursuivre.
A. Rabiot

A. Rabiot

FranceFrance Âge 30 Milieu

UEFA Nations League

Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
« La situation en tant que telle est regrettable car, personne veut arriver à ce point de non-retour, surtout quand on parle d’un joueur important sportivement et pour le groupe. Mais sur les suites données et les décisions prises, quand tu fais les choses en suivant tes convictions, il n’y a pas de regrets » estime Pablo Longoria, pour qui l’Olympique de Marseille a fait le meilleur choix possible en se séparant de l’international français après son écart disciplinaire dans le vestiaire phocéen à Rennes. Et cela même si sportivement, le joueur de 29 ans est très difficilement remplaçable comme l’avait confié Medhi Benatia 48 heures après l’incident.
